Brv v Irči vasi v dveh letih

18.2.2019 | 16:30

Marjan Pipenbaher in Gregor Macedoni ob podpisu pogodbe o projektiranju. (Foto: B. B.)

Idejno rešitev so izbrali na javnem natečaju leta 2017. Pohodno površino bodo namestili na jeklenice, brv pa bo Krko premostila v enem zamahu, brez posegov v rečno strugo. (Vizualizacija: Pipenbaher inženirji)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetij Ponting inženirski biro ter Pipenbaher inženirji Marjan Pipenbaher sta danes podpisala 48.000 evrov vredno pogodbo o projektiranju brvi v Irči vasi.

Kot je povedal Macedoni, bo postopek razlastitve, ki ga je občina sprožila proti zasebnemu lastniku zemljišča v na levem bregu Krke med Lastovčami in Grobljami, pri koncu. Zemljišča so že odmerjena, gre za dobrih 1.000 m2, občina pa je tudi že pridobila začasno odločbo za izvedbo geoloških raziskav. Župan predvideva, da bodo še pred koncem leta objavili tudi razpis za izbiro izvajalca, tako da bi bila lahko brv po idealnem scenariju zgrajena do konca leta 2020.

Gradnja mostne konstrukcije je trenutno ocenjena na dober milijon evrov, občina pa bo za financiranje gradnje uporabila kohezijska sredstva iz naslova celostnih teritorialnih naložb, kjer ima na voljo še 1,5 milijona evrov, je pojasnil župan.

Brv čez Krko bo dolga 125 metrov in široka 4 metre. Podobno kot brv, ki jo bodo v sklopu gradnje tretje razvoje osi postavili v Mačkovcu, bo most v Irči vasi temeljil na tehnologiji prednapete mostne konstrukcije, in bo, kot pravi inženir Pipenbaher, v slovenskem prostoru predstavljal noviteto.

B. Blaić, Video: Miran Klevišar

Podpis pogodbe