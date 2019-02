Z več kot 3,5 promili alkohola ogrožal udeležence v prometu

Trebanjski policisti so bili včeraj okoli 13. ure obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na cesti med Trebnjem in Dobrničem vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ustavili. 50-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, je imel v litru izdihanega zraka 1,71 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pregloboko pogledali v kozarec in povzročili nesrečo

Novomeški policisti so bili v petek popoldne obveščeni o prometni nesreči na lokalni cesti v Bršljinu. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik kombiniranega vozila pri vožnji vzvratno trčil v parkiran osebni avtomobil. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,10 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Plačilni nalog so zaradi nepravilno parkiranega vozila izdali tudi vozniku osebnega avtomobila.

V soboto okoli 19. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti med Sevnico in Planino. Po ugotovitvah sevniških policistov je 55-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 44-letna voznica. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka več kot 1 miligram alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

V noči na 17. 2. je na Ljubljanski cesti voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste, trčil v prometno signalizacijo in avtobusno postajališče ter pobegnil s kraja. Policisti so poškodovano vozilo in voznika izsledili. 33-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pil, potem pa šel na avtocesto

V petek zvečer so novomeški prometniki med kontrolo prometa na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 51-letni kršitelj, ki se je policistom izdajal za drugo osebo, je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zasegli so mu tudi avtomobil, ki naj bi bil predmet kaznivega dejanja zatajitve.

Sedem jih je vozilo pijanih

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto so v soboto preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V nekaj urah so na območju Šentjerneja in Novega mesta ustavili sedem voznikov, ki so imeli v litru izdihanega zraka med 0,34 in 1,29 miligramov alkohola. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja in prepovedali nadaljnjo vožnjo ter na sodišče naslovili obdolžilni predloge.

Za 69 km/h prekoračil hitrost v naselju

Policisti PP Krško so v naselju Veliko Mraševo, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, izvajali meritve hitrosti in ugotavljali druge kršitve cestno prometnih predpisov. Ustavili so voznika, kateremu so izmerili hitrost 119 km/h. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjeno kršitve določa globo v višini 1200 evrov, kršitelju pa se izreče tudi 18 kazenskih točk.

V prisotnosti otroka pretepal in davil partnerko

Črnomaljski policisti so včeraj popoldne posredovali zaradi nasilja v družini v stanovanju v Črnomlju. 28-letni nasilnež je v prisotnosti otroka pretepal in davil partnerko ter ji grozil. Zaradi suma, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje.

Ukradel denar in orožje

V Budganji vasi je v soboto popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in več kosov orožja, za katero ima oškodovanec ustrezna dovoljenja. Škode je za okoli 2500 evrov, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Priprli 19-letnega sprovajalca

V soboto popoldne so policisti na avtocesti iz smeri Obrežja proti Ljubljani ustavljali voznika kombiniranega vozila Mercedes vito hrvaških registrskih oznak, ki je vozil z veliko hitrostjo in ni upošteval znakov policistov. Ustavili so ga pri Biču in med postopkom ugotovili, da 19-letni državljan Hrvaške v vozilu prevaža šest državljanov Iraka, med njimi dva otroka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, Hrvatu pa so vozilo zasegli in ga privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi kaznivega dejanja Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.

Skriti na podvozju, med tovorom... čez državno mejo

Policisti Postaje mejne policije Obrežje so v petek med kontrolo tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak na vstopu v Slovenijo na podvozju vozila našli dva državljana Afganistana, ki sta se skušali izogniti mejni kontroli. Na tovornem vozilu makedonskih registrskih oznak so skrite med tovorom našli štiri državljane Pakistana, na tovornjaku slovenskih registrskih oznak na podvozju dva državljana Afganistana, v tovornem delu tovornjaka makedonskih registrskih oznak pa še štiri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 12 tujcev

Sevniški policisti so v petek v Sevnici prijeli štiri državljane Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Črnomaljski policisti pa so pri Sinjem vrhu izsledili in prijeli štiri državljanem Maroka in dva državljana Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Dva državljana Maroka sta zaprosila za mednarodno zaščito in so ju odpeljali v azilni dom, ostale tujce pa so po zakljčenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom. Dan kasneje so so v Črnomlju prijeli še državljana Maroka in državljana Alžirije.

V požaru za 15 tisočakov škode

V noči na soboto so bili policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Žužemberku. Gasilci so požar omejili in pogasili, na požganem ostrešju pa naj bi nastalo za okoli 15.000 evrov škode. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je leseni del ostrešja zagorel zaradi dotrajanega dimnika.

