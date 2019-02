Delavec padel z lestve

18.2.2019 | 18:15

Danes dopoldne ob 9.18 je v podjetju v Podjetniški ulici v občini Trebnje delavec padel iz lestve. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so poškodovanega na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto

Zapeljal s ceste in se prevrnil na bok

Danes popoldne ob 14.43 je na cesti Kanižarica – Vinica pri naselju Kvasica, občina Črnomelj, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Gasilci PGD Črnomelj so voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila, pomagali reševalcem pri oskrbi, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj so voznika na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trčil v peško

Danes ob 12.33 je na Gubčevi ulici v Brežicah kombinirano vozilo pri vzvratni vožnji trčilo v peško, ki je padla in se pri tem poškodovala. Reševalci NMP Brežice so peško na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Splošne bolnišnice Brežice.

Zagorelo tri are podrasti in grmičevja

Ob 10.42 je v naselju Malkovec, občina Sevnica, gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGD Tržišče so gorečo podrast in grmičevje na površini treh arov pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorečo travo začeli gasiti domačini

Danes ob 14.53 je v naselju Mali vrh, občina Brežice, gorelo v naravi. Domačini so uspeli požar omejiti, gasilci PGD Globoko in Dečno selo pa so ga dokončno pogasili. Gorelo je na travnati površini v velikosti okoli tristo kvadratnih metrov. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorela podrast in grmičevje

Danes popoldne ob 14.27 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 0,5 hektarja.

Podobno se je zgodilo tudi ob 15.28 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 0,3 hektarja.

