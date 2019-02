Dolenjski kulinarični zemljevid

18.2.2019 | 19:00

Na vrhu dolenjske kulinarične piramide so tudi štruklji.

Trebnje - Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline je v okviru projekta in blagovne znamke Dobrote Dolenjske v Trebnjem danes predstavil Kulinarični zemljevid Dolenjske s podnaslovom Okusi Dolenjske. Gre za prvo tako delo oz. prvi regionalni kulinarični zemljevid na Slovenskem. Predstavil ga je njegov avtor, etnolog Janez Bogataj.

V okviru strategije gastronomije Dolenjske so razvili piramidni sistem značilnih in prepoznavnih jedi, je na novinarski konferenci povedala vodja razvoja in projektov omenjenega zavoda Barbara Jerovšek. Na vrhu te piramide so štiri jedi in tri pijače, za katere načrtovalci pričakujejo, da jih bodo turisti in drugi gosti dobili v večini dolenjskih gostiln.

Dodala je, da je Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline v okviru kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske "certificiral" že več kot 400 kulinaričnih in rokodelskih izdelkov. Avtor zemljevida, profesor Bogataj, je pristavil, da so ta sistem zdaj nadgradili s storitvenimi in turističnimi dejavnostmi in v okviru tega razvili še strategijo gastronomije Dolenjske po piramidnem sistemu.

V vrhu piramide so omenjene štiri jedi, to so češpljeva kaša, matevž s kislim zeljem ali repo, pečena svinjska rebra in štruklji, ter tri pijače - cviček, dolenjski sadjevec in kostelska rakija, je še navedel Bogataj.

Kot po poročanju STA menijo v omenjenem zavodu, postaja kulinarika v slovenski turistični ponudbi vse pomembnejša. Ker ima Dolenjska na tem področju kaj pokazati, pa upajo, da bodo dolenjski gostinci kulinarični zemljevid in predlagane jedi vzeli za svoje.

O korakih, ki so pripeljali do omenjenega kulinaričnega zemljevida, je Bogataj po besedah organizatorjev predstavitve povedal, da je bila kot dokument kulinarične in gastronomske razpoznavnosti slovenskega prostora leta 2006 objavljena strategija gastronomije Slovenije, v okviru projekta Dobrote Dolenjske pa so leta 2014 pripravili poskusno kulinarično piramido dolenjskega območja. Lani so nato izdelali strategijo dolenjske gastronomije s kulinarično piramido za celotno dolenjsko območje.

