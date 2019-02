Izbirajo najboljše inovacije

19.2.2019 | 09:10

Lankoletni dolenjski in belokranjski inovatorji (Foto: B. Pucelj, arhiv DL))

Novo mesto - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na svoji spletni strani objavila Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2019 (GZDBK). »S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše,« so zapisali na GZDBK.

Gospodarska zbornica, so dodali, želi s podelitvijo priznanj za inovacije za 2019 spodbuditi konkurenčnost gospodarstva regije, omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja in hkrati uveljaviti inovacijsko dejavnost kot gibalo trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

V skladu s pravilnikom imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Rok za oddajo prijav je 15. april, nagrajence razpisa pa bodo razglasili na javni podelitvi junija.

M. Ž.