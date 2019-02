Jabolko5 je regijski prvak v ekoznanju

19.2.2019 | 08:00

Utrinek z ekipnega tekmovanja (Foto: Ekošola)

Ljubljana, Leskovec pri Krškem - Na Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju, ki ga pripravlja Ekošola v sodelovanju s Telekomom Slovenije, je v novomeški regiji slavila ekipa učencev Osnovne šole Leskovec pri Krškem. V ekoznanju se bodo znova pomerili 22. marca, ko bo na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava potekalo državno tekmovanje osmih regijskih zmagovalcev ter drugouvrščenih ekip iz ljubljanske in mariborske regije.

Letos je na Ekokvizu v tričlanskih ekipah tekmovalo 2.730 učencev šestih, sedmih in osmih razredov iz 133 slovenskih osnovnih ekošol, v novomeški regiji je sodelovalo 116 tričlanskih ekip iz 19 osnovnih ekošol, so sporočili organizatorji.

Zmagovalno ekipo leskovške osnovne šole z imenom Jabolko5 sestavljajo učenci Nina, Aneja in Luka. Na Ekokvizu, kjer so odgovarjali na vprašanja o podnebnih spremembah, ekosistemih in vodi ter energiji, so dosegli 27 od 30 možnih točk. Za njimi so se uvrstili učenci iz novomeške osnovne šole Bršljin z 21 točkami ter učenci iz sevniške šole Slava Kladnika in osnovne šole Mirna, ki so dosegli po 20 točk.

Ekokviz za osnovnošolce v sklopu programa Ekošola sicer poteka že 18. leto, s šolskim letom 2008/2009 pa se je organizatorjem pridružil Telekom Slovenije, ki je tekmovanje v celoti preselil na splet. Na naslovu http://eko.telekom.si so tako zbrani učno gradivo, vprašanja za vajo in vse pomembne informacije o poteku in izvedbi Ekokviza. Na spletu so učenci tudi prijavili svoje ekipe in tekmovali. Finalni Ekokviz pa bo potekal v dveh delih - v prvem bodo ekipe reševale kviz prek spletne strani, nato pa bo sledilo še ustno preverjanje poznavanja okoljskih tematik, so zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg ekip iz novomeške regije se je na šolskih tekmovanjih pomerilo še 230 ekip iz mariborske, 238 iz osrednjeslovenske, 93 iz pomurske, 115 iz celjske, 47 iz obalne, 31 iz severnoprimorske in 40 iz gorenjske regije.

M. Ž.