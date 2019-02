V suhem vremenu se vrstijo požari v naravi

19.2.2019 | 07:00

Simbolična slika (Foto: arhiv)

Sinoči ob 20.33 uri sta na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast in drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Tam so gasilci včeraj dvakrat posredovali že popoldne.

Ob 13.01 je na Taborski cesti v občini Grosuplje zagorelo v naravi. Aktivirani so bili gasilci PGD Grosuplje, ki so požar trave in podrastja na površini okoli 300 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 18.45 sta na Trdnjavi v Kočevju ob Rudniškem jezeru gorela trava in grmičevje. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini približno pol hektarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINC, TP KVASICA, TP DRAGOVANJA VAS, TP TANČA GORA1, TP TANČA GORA2, TP SELA PRI DRAGATUŠU, TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP FVE ZORENCI, TP BUTORAJ, TP ZORENCI, TP VELIKA LAHINJA, TP DRAGATUŠ.

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUŽEMBERK izvod 1.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI, TP HRVAŠKI BROD, TP HUDOROVIČ, TP MRŠEČA VAS, TP ZAMEŠKO;

- od 12.00 do 14.30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. in GOR. DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

V Posavju težave z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz dela naselij Dečno selo, Globoko in Mali Vrh, da bodanes med 7.30 in 14. uro motena dobava pitne vode zaradi pranja PČP Gregorevčič.

Uporabnike pitne vode iz Mosteca in Dobove s širšo okolico Komunala Brežice obvešča, da bo danes predvidoma med 12. in 15. uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu.

M. K.