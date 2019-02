Vas zanima, če in koliko radona imate doma?

19.2.2019 | 10:30

Prikaz prehajanja radona iz tal v zgradbo (Raopis, 2006, arhiv DL)

Ljubljana - Projekt meritev radioaktivnega radona v gospodinjstvih, ki so ga fiziki Zavoda za varstvo pri delu (ZVD) lani izvedli v 12 občinah, bodo nadaljevali tudi v nekaterih drugih občinah, ki jih je skoraj 30, je poročala STA. Gospodinjstva vabijo, da se prijavijo na brezplačne meritve, so sporočili iz zavoda.

Namen projekta je opredeliti ogroženost na posameznih območjih in z ustreznimi preventivnimi dejavnostmi omejiti tveganja, ki jih predstavlja radon. To je naraven radioaktiven plin brez vonja in barve, ki se nabira v zaprtih prostorih in je lahko rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

ZVD trenutno izvaja brezplačne preventivne meritve radona na območjih, ki so že prepoznana kot območja z več radona, v jugovzhodni Sloveniji so v občinah Črnomelj, Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Kočevje, Ribnica, Semič in Žužemberk.

V projekt pa so letos dodatno z našega konca vključili še občine Grosuplje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Metlika, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Straža in Trebnje.

V okviru projekta so po pisanju STA fiziki ZVD lani odčitali izsledke več kot 430 detektorjev radona, ki so jih stanovalci namestili v pritlične in kletne prostore, kjer je ogroženost za nabiranje radona največja. Če detektorji zaznajo povečane koncentracije plina, fiziki zavoda posredujejo ogroženim gospodinjstvom napotke za ustrezno zaščito pred tem nevarnim plinom. V veliko primerih je ustrezen ukrep že redno zračenje, poudarjajo v zavodu.

Zavod vabi k sodelovanju v projektu vse stanovalce na omenjenih območjih, ki jih zanima, koliko radona imajo doma. Meritev je zanje brezplačna, financira jo Uprava RS za varstvo pred sevanji, ki deluje znotraj ministrstva za zdravje. Več informacij o prijavah je mogoče dobiti na spletni strani zvd.si, elektronskem naslovu radon@zvd.si in telefonski številki 01 5855 104.

M. Ž.