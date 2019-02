Danes praznuje črnomaljska občina

19.2.2019 | 11:35

Plaketo kot najvišje občinsko priznanje si je prislužila Župnijska Karitas Črnomelj, prevzela pa jo je tajnica Ana Pavlakovič.

Črnomelj - Danes praznuje svoj praznik občina Črnomelj, in sicer v spomin na 19. in 20. februar 1944, ko je bilo v Črnomlju prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS). Sinoči pa je bila v tukajšnjem kulturnem domu, torej prav tam, kjer je bilo pred 75 leti zasedanje, osrednja prireditev, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik slovenske vlade Marjan Šarec.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je v pozdravnem nagovoru spomnil na nekatere večje naložbe v občini, a hkrati dodal, da se zaveda, da ne bo Šarec zgolj zamahnil s palčko in vsi problemi bodo rešeni. Predsednik vlade je v svojem govoru dejal, da to ni le praznik črnomaljske občine, ampak celotne Slovenije. Poudaril je, da si bodo v vladi prizadevali, da bodo tako tretja razvojna os kot tudi druga pričakovanja državljanov zagledala luč sveta. A praznih obljub ne bodo dajali.

Na slovesnosti so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo je prejela Župnijska Karitas Črnomelj v zahvalo dobrim ljudem, ki pomagajo najbolj ranljivim skupinam in jim vračajo upanje. Diplomi sta si prislužila Lidija Malerič, začetnica Šole zdravja v Beli krajini, in zgodovinar Janez Weiss za številne raziskave in publikacije, s katerimi si je utrdil mesto med najvidnejšimi slovenskimi zgodovinarji.

Športnica leta je postala kegljačica Tina Mržljak, ki je v preteklem letu dosegla številne odlične rezultate, med drugim je v tandemu postala svetovna mladinska prvakinja. Športnik leta je postal karateist Michel Horn, ki je lani osvojil 11 medalj, med drugim tudi zlato na svetovnem prvenstvu. Naziv športnega kolektiva pa si je za številne vrhunske dosežke in 87 medalj v lanskem letu prislužil Karate klub Krka.

Na proslavi, ki jo je povezoval Jaka Birkelbach, so v kulturnem programu nastopili Lovski peski zbor Bele krajine, pevska skupina Kresnice iz KUD Boža Račiča Adlešiči, mladi godci Folklorne skupine Dragatuš ter glasbena skupina Kr'Etno.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

