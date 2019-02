Na avtobus z avtomatskimi puškami; dve prometni nesreči, dva poškodovana

19.2.2019 | 13:10

Zaseženo orožje (Foto: PU Novo mesto)

Prejšnji četrtek je na mejni prehod Metlika, na vstop v Slovenijo, pripeljal avtobus ljubljanskih registrskih oznak, ki je prevažal potnike na relaciji Sarajevo - Hamburg. Policisti Postaje mejne policije Metlika so opravili kontrolo potnikov in prtljage. Pri pregledu kovčka 21-letnega potnika iz Bosne in Hercegovine so na dnu našli v folijo zavite tri avtomatske puške, tri nabojnike z naboji in ročaje za puške. Orožje so zasegli, osumljencu pa odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Tatovi v rokah policistov

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 18.30 obveščeni o tatvini v prodajalni v Krškem. Storilci naj bi izmaknili več parov športne obutve in peš pobegnili. Na podlagi opisa so v okolici Krškega izsledili tri osumljence, stare med 19 in 21 let. Zasegli so jim ukradene predmete, ki so jih med begom z vozilom odvrgli in osumljence odpeljali na policijsko postajo. Okoliščine še preverjajo, po zaključeni preiskavi pa jih bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Trčil v peško

Brežiški policisti so bili okoli 12.30 obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru v Brežicah. Opravili so ogled in ugotovili, da je 24-letni voznik avtomobila pri vožnji vzvratno trčil v 63-letno peško. Lažje poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico, povzročitelju nesreče pa so policisti izdali plačilni nalog.

S ceste

Nekaj pred 14. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Kvasico in Črnomljem. 81-letni voznik avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico, okoliščine nesreče pa policisti še preiskujejo.

J. A.