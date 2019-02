Krško v zadnjem finančnem obdobju z manj evropske podpore

19.2.2019 | 14:45

Miran Stanko (Foto: B. B.)

Krško - Občina Krško, ki je v finančni perspektivi do leta 2013 za naložbe s področij urejanja cestne in komunalne infrastrukture, kmetijstva, kulture ter vzgoje in izobraževanja pridobila skupno 21,5 milijona evrov evropske podpore, jo bo v tem finančnem obdobju dobila občutno manj. V Krškem namreč do leta 2020 računajo le na desetino tega zneska.

Krški župan Miran Stanko je na nedavni skupni letni novinarski konferenci posavskih županov po poročanju STA o razliki pri pridobivanju evropskega denarja povedal, da so bili občinski projekti do leta 2013 usmerjeni predvsem v več vredno prenovo lokalne infrastrukture, obdobje do leta 2020 pa podporo namenja predvsem t. i. mehkim projektom, ki jih v občini ni toliko. Pa tudi vrednost teh projektov je v primerjavi z infrastrukturnimi nižja.

Do zdaj pridobljenih nekaj več kot 400.000 evrov podpore obsega izobraževalna projekta Master 5 in Podjetna devetka, ki ju izvajajo skupaj z domačimi podjetji, na področju turizma pa skupni območni projekt Zelena doživetja Posavja.

Podeželje skušajo poživiti s projektom Pametne vasi za jutri, na področju varovanja vodnih virov izvajajo projekt Varuj vodo, na področju lokalne oskrbe projekta Ribe na šolskih krožnikih in Riba je In. Izvajajo tudi projekta Obnovljivo recikliranje in WiFi4EU za brezplačni dostop do brezžičnega interneta na javnih mestih.

Stanko je za tekoče leto napovedal še projekta Urbana pot, ki povezuje ponudnike mestnih središč, in Mar nam je za skupnost, katerega cilj je spodbujanje zdravega življenja z novimi in izboljšanimi vadbenimi programi ter urejenimi športnimi površinami za vse generacije.

Letos nameravajo začeti še projekt Črno-belo bogastvo, s katerim želijo razviti prepoznavno blagovno znamko krškopoljca, ki velja za edino ohranjeno slovensko avtohtono prašičjo pasmo, je navedla STA.

M. Ž.