FOTO: Gori na kmetijski šoli Grm; požar omejen, škoda velika

19.2.2019 | 15:20

Novo mesto - Na kmetijski šoli Grm se gasilci v tem trenutku bojujejo z ognjenimi zublji, neuradno naj bi zagorelo na objektu, kjer je sušilnica. Spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje poroča le o požaru na delovnih, kmetijskih in gradbenih strojih na Sevnem.

Dodano ob 15.30

Uprava za zašito in reševanje je zdaj spremenila objavo in poroča, da gori v kompleksnih industrijskih objektih.

Dodano ob 17.20

Direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič: "Nekaj minut čez 14. uro smo bili obveščeni o požaru gradbenega stroja. Ob prihodu na kraj so gasilci ugotovili, da se je požar že razširil na objekt skladišča, v katerem so tudi vnetljive snovi, goriva za stroje in plinske jeklenke. Na intervenciji sodelujejo štiri gasilska društva in poklicni gasilci, 27 je prostovoljnih gasilcev in 12 poklicnih."

Gasilci še vedno gasijo posamezna žarišča, poškodovanih pa k sreči ni bilo.

Dodano ob 17.50

Direktor Centra biotehnike in turizma Grm Tone Hrovat je za Dolenjski list povedal, da je gorel okoli 40x40 metrov velik objekt, kjer je bila v preteklosti klavnica za piščance, danes pa imajo tam sodobne učilnice za predelavo.

"Pred kratkim smo tam opremili laboratorij, v katerem smo imeli kar nek zelo dragih strojev in komor," je razočarano povedal Hrovat in omenil, da bi si moral ta laboratorij prihodnji teden ogledati gospodarski minister, saj so ga uredili s pomočjo evropskih sredstev, naložba jih je stala okoli pol milijona.

V tisti zgradbi ima šola tudi različne učilnice (za predelavo sadja, cvetličarstvo, kletarstvo, ročna dela...), štiri sušilnice, hladilnice s tremi sodobnimi komorami pa tudi skladišče goriva s črpalko. Na vrhu so imeli rekvizite za razstave in učila.

Pojasnil je, da sta študent in en zaposleni okoli 13. ure na parkirišče poleg objekta pripeljala kombinirko, jo zaklenila, šla sta še do hale, kjer imajo seno, ko je kombinirka začela goreti. Poskušala sta jo pogasiti, in ko sta ugotovila, da je ne bosta mogla, sta takoj klicala gasilce. Ogenj se je bliskovito razširil po okoliških strehah in velika sreča je bila, da so hitro prišli gasilci.

"Še dobro, kajti lahko bi nam uničilo še mizarsko delavnico in učilnice, ki so tudi že začele goreti."

Poleg objekta za predelavo in kombinirke je ogenj uničil tudi kombinirano vozilo, ki je bilo na parkirišču. Ker so gorele plinske jeklenke, je tudi močno pokalo.

Danes so se v eni od tamkajšnjih učilnic dijakinje pripravljale na cvetličarsko tekmovanje, a so okoli 13. ure zaključile z delom in odšle domov

O škodi v tem trenutku Hrovat ni mogel govoriti, bo pa zagotovo velika.

Dodano ob 18.21

Iz regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 14.09 v naselju Sevno v občini Novo Mesto v hali Centra biotehnike in turizma zagorel gradbeni stroj. Požar, ki se je razširil po objektu v velikosti tisoč kvadratnih metrov, so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Ždinja vas, Otočec, Stopiče in Šmihel pri Novem mestu. Požar je zajel notranje prostore, v njih skladiščeno večjo količino goriva in plinske jeklenke, katere so gasilci ohladili ter iznesli iz objekta.

J. A., foto: V. Š. , M. Ž.

