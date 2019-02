Popoldne dve prometni in veliko ognja

20.2.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.28 uri je na regionalni cesti pri Jelovcu, občina Sevnica, osebno vozilo trčilo v varovalno ograjo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli po cestišču razlite tekočine, očistili cestišče, odstranili vozilo in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Sevnica, ki so jo oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Ob 15.11 je na relaciji Boštanj-Jelovec, občina Sevnica, voznik osebnega vozila zadel manjšo skalo na cestišču in pri tem razbil oljno kad. Posredoval je dežurni upravljalec cest, ki je skalo umaknil s cestišča, iztekle motorne tekočine pa je posul z vpojnimi sredstvi.

Pomoč onemoglemu

Ob 17.17 so v naselju Stična, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Stična nudili pomoč reševalcem pri prenosu onemogle osebe iz stanovanja v reševalno vozilo.

Množica požarov v naravi

Ob 17.40 je v Dolenji vasi pri Čatežu, občina Trebnje, gorela travna površina. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom in PGD Velika Loka so ob prihodu ugotovili, da gre za kurjenje pod nadzorom. Intervencija ni bila potrebna.

Ob 18.19 je v bližini naselja Vrhovci, občina Črnomelj gorela travna površina na površini 10000 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Adlešiči so požar pogasili.

Ob 19.52 je v bližini naselja Preloka, občina Črnomelj, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Preloka so požar, ki je ogrožal tudi bližnji gozd, pogasili. Gorelo je na površini okoli 1,5 hektarja.

Ob 20.12 je v bližini naselja Hudo, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Kamence so pogasili ogenj na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 17.27 je na območju naselja Pečice, občina Brežice, gorelo v naravnem okolju. Požar, ki je zajel okoli štirideset arov podrasti in grmičevja, so pogasili gasilci PGD Križe in Spodnja Pohanca.

Ob 18.58 je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorela suha trava. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 18.16 je v bližini Kočevskega jezera v Kočevju zagorela trava in podrast. Požar na treh mestih v skupni površini približno 340 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Gorele tudi saje

Ob 8.02 so v naselju Šalka vas, občina Kočevje, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šalka vas in Kočevje so preventivno pregledali objekt in prostore ter vršili požarno stražo do izgoretja saj.

Odprli vrata

Ob 19.20 so v Lončarjevem Dolu, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše.

Zaprta cesta

KOP Brežice d.d. obvešča, da bo zaradi sanacije ceste in izgradnje hodnika za pešce pet dni v terminu od 20.2. do 7.3.2019, od 7. do 17. ure (izven delavnika bo postavljena delna zapora) ter tri dni v terminu od 14.3. do 15.4.2019, izvedena celodnevna popolna zapora lokalne ceste LZ 024651 Brežice – Cundrovec v naselju Črnc. Obvoz bo ustrezno označen s prometno signalizacijo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV 2004.

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUŽEMBERK izvod 3.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAZA 20.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 na izvodu 4. ZAHOD.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 12:00 do 17:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENT. SR. ŠOL ČRNOMELJ .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.