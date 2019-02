Rokometaši, Falknerjeva in Hribar

20.2.2019 | 09:00

Športni kolektiv leta je prvič postal Moški rokometni klub Krka. (Foto: B. B.)

Športnica leta je Živa Falkner, v njenem imenu je priznanje prevzel njen trener Gordan Janković. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili Klara Ljubi in Ana Abina. (Foto: B. B.)

Športnik leta je Peter Hribar, na drugo in tretje mesto sta se uvrstila Gašper Katrašnik in Tadej Hribar. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Za športni kolektiv leta 2018 v Mestni občini Novo mesto so na tradicionalnem izboru športnik leta sinoči prvič razglasili moški rokometni klub Krka, športnica in športnik leta pa sta postala teniška igralka Živa Falkner in namiznoteniški igralec Peter Hribar.

Rokometaši Krke se lahko v lanskem letu pohvalijo z osvojenim superpokalnim naslovom, za kar so senzacionalno premagali Celje Pivovarno Laško. Nastop v superpokalu so si priborili z uvrstitvijo v finale pokalnega tekmovanja, kjer so izgubili prav s Celjani, v sezoni 2017/2018 pa so postali tudi tretji najuspešnejši rokometni klub med mlajšimi selekcijami.

Na drugo mesto med športnimi kolektivi se je uvrstil namiznoteniški klub (NTK) Krka, ki je petič zapored postal državni ekipni članski prvak, odmevali pa so tudi odlični mednarodni dosežki zdaj že nekdanjega člana Krke Darka Jorgića. Da je bil izbor še težji, so z dobro sezono, v kateri so osvojili naslov prvakov druge jadranske lige in zaigrali v finalu domačega prvenstva, poskrbeli še košarkarji Krke, ki so se med kolektivi uvrstili na tretje mesto.

Športnica leta, 16-letna Živa Falkner (Teniški klub Otočec), se je lani dvakrat uvrstila v polfinale turnirjev serije ITF do 18 let, v dvojicah pa je enkrat zaigrala tudi v finalu. Z evropskega prvenstva do 16 let se je vrnila z bronasto medaljo, ki jo je osvojila v dvojicah, zaigrala pa je tudi v finalu enega mladinskega ITF-turnirja. Ob koncu lanske sezone je bila izbrana v ekipo najboljših 12 igralk z vsega sveta, ki so pod okriljem svetovne mladinske teniške zveze nastopale na ameriški turneji igralk do 18 let.

Drugo mesto je zasedla atletinja Klara Ljubi (AK Krka), državna prvakinja v teku na 10.000 in 3.000 m, tretja pa je bila rokometašica Ana Abina, slovenska reprezentantka in članica serijskih državnih prvakinj Krim Mercator.

Športnik leta, 19-letni Peter Hribar, je poleg naslova članskega ekipnega prvaka, ki ga je osvojil z NTK Krka, postal tudi državni članski prvak v dvojicah in mešanih dvojicah. Naslov v dvojicah je osvojil tudi v kategoriji mlajših članov, posamično pa je bil drugi. Zmagal je tudi na obeh slovenskih članskih TOP-turnirjih in leto 2018 na slovenski članski lestvici končal na prvem mestu.

Na drugo mesto se je zavihtel Gašper Katrašnik iz Kolesarskega kluba Adria Mobil, drugi na vojaškem svetovnem prvenstvu in 13. na sredozemskih igrah. Lani je osvojil tudi dve etapni in skupno zmago na dirki prve kategorije Beograd–Banjaluka, zmage pa se je veselil tudi v četrti etapi dirke CCC Tour na Poljskem. V izboru za športnika leta se je na tretje mesto uvrstil atlet Tadej Hribar (AK Krka), ki se poleg naslova državnega prvaka v metu diska med drugim lahko pohvali še s 3. mestom v metu diska na mitingu serije EAA in 9. mestom na sredozemskih igrah.

Na prireditvi v Kulturnem centru Janeza Trdine so podelili tudi občinska oz. županova priznanja, ki so jih dobili vsi novomeški športniki, ki so lani postali državni prvaki ali pa so branili za slovensko reprezentanco na največjih tekmovanjih od kadetskega do članskega ranga, in trenerji, ki so sodelovali v nacionalnih reprezentancah. Največ, 11 takih priznanj so prejeli člani AK Krka, sledijo KK Adria Mobil (10), KBV Scorpion International Gym (7), NTK Krka (6), KK Krka (5), ŽRK Krka (4),

Boris Blaić

Galerija