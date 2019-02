Po avtocesti vijugal s skoraj tremi promili alkohola; vlak trčil v avtomobil

20.2.2019 | 11:50

Nesreča pri Jelovcu (Foto: PGD Sevnica)

Sinoči okoli 23. ure so bili novomeški prometniki obveščeni o nevarnem ravnanju voznika, ki naj bi na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu vijugal po vseh pasovih in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da je 58-letnik iz Ljubljane vozil močno pijan, v litru izdihanega zraka je imel 1,33 miligrama alkohola (2,77 g/kg). Kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje in poskrbeli za vozilo. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Včeraj okoli 9.30 so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči v Štefanu pri Trebnjem. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 37-letni voznik avtomobila, ki ni upošteval prometne signalizacije in je zapeljal na prehod ceste čez železniško progo v trenutku, ko je iz smeri Trebnjega pripeljal potniški vlak, na katerem je bilo dvajset potnikov. V trčenju se ni nihče poškodoval, povzročitelju nesreče pa so policisti izdali plačilni nalog.

Pijan tovornjakar povzročil nesrečo

Trebanjski policisti so bili okoli 14.30 obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru gostinskega lokala v Trebnjem. Ugotovili so, da je voznik tovornega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkiran avtomobil in ga poškodoval. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V ograjo

Nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča tudi na regionalni cesti med Boštanjem in Jelovcem. Sevniški policisti so ugotovili, da je 36-letnik vozil avtomobil iz smeri Tržišča proti Boštanju. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal preko nasprotnega smernega vozišče in trčil v ograjo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Ob nakit

V Gorenjem Vrhpolju je dopoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Izmaknil je nakit, z vlomom in tatvino pa povzročil za okoli 800 evrov škode.

Fiesta je bila ukradena

Policisti PP Metlika so na Kolodvorski ulici v Metliki našli in zasegli avtomobil Ford fiesta italijanskih registrskih oznak. Med preverjanjem so namreč ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v Italiji, okoliščine pa še preiskujejo.

J. A.