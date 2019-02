Kriminalisti in forenziki na požarišču; mnogi šoli ponudili pomoč

20.2.2019 | 13:30

Včerajšnji požar

Po neuradnih ocenah naj bi škoda presegla milijon evrov.

Sevno, Novem mestu - Kot smo že poročali, je včeraj popoldne gorelo v Centru biotehnike in turizma Grm na Sevnem pri Novem mestu. Direktor centra Tone Hrovat je za Dolenjski list povedal, da so pri njih trenutno policisti, ki še raziskujejo, kaj je botrovalo obsežnemu požaru, pa tudi predstavniki zavarovalnice, kjer imajo zavarovano premoženje šole.

"Lahko povem, da smo zaposleni kljub velikim izgubam zelo pozitivni, odločeni smo, da bomo delali naprej. V prihodnjih dneh bomo sestavili načrt. Že vse od včeraj me kličejo zaposleni, kmetje, nekdanji dijaki in drugi, s katerimi sodelujemo, in eden za drugim ponujajo pomoč. To me je zelo ganilo," je dodal direktor.

Kolikšna je škoda, tudi danes ni mogel povedati, omenil je, da je treba upoštevati, da je zgradba, ki jo je uničil požar, velika okoli 1.500 kvadratnih metrov, v njej pa je bilo veliko drage tehnologije.

"Prave številke bodo znane, ko bomo vse skupaj postavili nazaj."

Da bi bili dijaki zaradi požara deležni podaljšanih počitnic, ne gre računati. "V ponedeljek bo pouk normalno stekel, območje, kjer je gorelo, bo sicer zaprto, a bomo našli začasne prostore," je še rekel Hrovat in omenil, da naj bi jih v teh dneh obiskali tudi predstavniki šolskega ministrstva.

Policija o požaru

Danes so poročilo o požaru poslali tudi s Policijske uprave Novo mesto. Pišejo, da so bili o njem obveščeni ob 14.10. "Požar so gasilci omejili in v večernih urah pogasili, na požarišču pa so zagotovili požarno stražo. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov je obsežen požar zajel večji objekt, v katerem se je nahajala hladilnica, sušilnica in predelovalnica sadja in laboratorij za predelavo hrane. V požaru sta bila uničena tudi delovni stroj in kombinirano vozilo, ki sta bila parkirana ob objektu. Nihče ni bil poškodovan, nastala pa je velika premoženjska škoda.

Po vzpostavitvi pogojev za varno delo so kriminalisti in kriminalistični tehniki Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto v sodelovanju s preiskovalci Nacionalnega forenzičnega laboratorija pričeli opravljati ogled požarišča in ugotavljajo vzroke za nastanek požara in druge okoliščine. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo," je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto.

J. A., foto: Miran Klevišar