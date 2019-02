Dan OBJEM-a v Vrtcu pri OŠ Globoko

Globoko - Vrtec pri OŠ Globoko sodeluje z ZRSŠ v projektu OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) – Bralna pismenost in razvoj slovenščine. V petek, 15. februarja, smo strokovni delavci vrtca pripravili poseben dan, ki smo ga poimenovali Dan OBJEM-a. Dogodek je bil namenjen promociji branja.

Na obisk so prišli starši, babice in dedki, ki so v prostorih šolske telovadnice in knjižnice skupaj z otroki na različne načine spoznavali knjige, reševali različno zahtevne naloge, se gibali in na koncu še zaplesali.

Skupaj smo preživeli čudovit dan, za kar se vsem udeležencem, ki so se odzvali v zares velikem številu, iskreno zahvaljujemo.

Katarina Slakonja

Foto: arhiv vrtca

