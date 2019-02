Zmajček Jurček prispel v Vrtec Senovo

Senovo - Januarja so nas obiskali otroci vrtca Velika Dolina in nam prinesli Zmajčka Jurčka in Zeleni nahrbtnik.

Skupaj smo zapeli himno Zeleni nahrbtnik goste povabili v igralnico, kjer so se družili in se igrali. Imeli smo se lepo, saj so druženja med vrtci vedno nekaj posebnega. Pred nami so nove naloge in izzivi, s katerimi bomo spoznali pomen ločevanja odpadkov, ustvarjali iz odpadne embalaže, obiskali podjetje Kostak Krško in se naučili veliko novega.

Veselimo se novih dogodivščin in se zahvaljujemo Zvezi Prijateljev Mladine Krško, da s projektom Zeleni nahrbtnik spodbuja in motivira vrtce, da otroci razmišljajo o odnosu človeka do narave in pomenu čistega okolja ter s tem omogoča druženje med vrtci.

Mojca Gorenc, dipl. vzgojiteljica