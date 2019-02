Kulturna prireditev na PŠ Ajdovec

20.2.2019 | 12:30

Ajdovec - V torek, 5. februarja, smo imeli na Ajdovcu v gasilskem domu javno kulturno prireditev v kateri smo nastopali učenci PŠ Ajdovec.

Na začetku smo zapeli Zdravljico pod vodstvom gospe Nine Zajec. Na obisk sta prišla tudi ravnateljica Mira Kovač in župan Jože Papež. Potem sem jaz napovedala, da naj na oder pride župan, ki nas je lepo pozdravil in povedal nekaj besed o kulturnem prazniku. V programu smo peli pesmi, spoznali življenje našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, recitirali njegove pesmi, zaigrali prizorček o Muci Copatarici ter si ogledali kar dva plesna nastopa mažoretk, v katerem sem nastopila tudi jaz. Na koncu je ravnateljica podelila priznanja in nagrado za šolski likovni natečaj Globine vesolja. Nagrajena je bila slika Ane Mlakar iz 2. razreda.

Ajša Novak Rozman, 4. r., PŠ Ajdovec