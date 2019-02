Od davkoplačevalcev želi več kot milijon evrov; Projekt stekel, ljudje pa nezadovoljni

20.2.2019 | 17:30

Invalid Jure Jurečič že od leta 2002 živi v stanovanju v Zdravstvenem domu Straža. Na ta način je takrat njegov bivanjski problem rešila še velika novomeška občina. Odkar je Straža samostojna občina, se nesoglasja med Jurečičem in tamkajšnjo občino kar vrstijo. Zadnja cvetka v tem sporu je odškodninska tožba Jurečiča, ki pa ne toži občine Straža, ampak za več kot milijonsko odškodnino kar državo. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V sklopu priprav na gradnjo Hidroelektrarne Mokrice so v širši okolici vasi Loče v krajevni skupnosti Dobova pristojne službe s količki že označile traso predvidenih bodočih protipoplavnih nasipov. Prav tako so označile načrtovano cesto do elektrarne. A ti postopki med krajani, ki imajo svoje zahteve, že vzbujajo nejevoljo.

Kandidaturo na ameriških predsedniških volitvah, ki bodo novembra 2020, je napovedala pravnica in demokratska senatorka Amy Jean Klobuchar. Znano je, da ima belokranjske korenine. Obiskali smo vas, od koder izhaja, in poiskali sorodnike. Kaj so nam povedali, preverite v Dolenjcu, ki tudi tokrat prinaša vrsto ekskluzivnih zgodb. Našli jih boste le pri nas.