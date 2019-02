Predavanje o Francoski Polineziji

20.2.2019 | 15:30

Kočevje - V Knjižnici Kočevje je včeraj zvečer potekalo potopisno predavanje o Francoski Polineziji. Predavala je Jasna Tuta, ki je skozi predavanje predstavila svoje triletno odkrivanje tropskih otokov in delčke zgodb, ki jih je zbrala in objavila v svoji novi knjigi Vse barve Polinezije. Predavanje in z njim predstavitev knjige, ki nosi podnaslov Tri leta jadranja v večnem poletju, je organiziral Jadralni klub Kočevje, katerega predstavnik Božidar Peteh je jadralko Jasno Tuta tudi uvodoma predstavil.

M. L.-S.