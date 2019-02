Hojte k nam po znanje

20.2.2019 | 17:55

Črnomelj - Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj – enoti ljudska univerza je danes potekala predstavitev izobraževalne dejavnosti. V okviru dogodka, ki so ga poimenovali Hojte k nam po znanje, so predstavili: študijske krožke, računalniško izobraževanje, osnovno šolo za odrasle (OŠO), Univerzo za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) in program Socialna aktivacija.

V okviru predstavitve so udeleženci skupaj z mentorji predstavili kaj se učijo in ustvarjajo v okviru svojih izobraževalnih programov. Tako so udeleženci programa socialna aktivacija šivali, izdelovali antistresne žogice in naravne svečke, članice UTŽO so pripravile razstavo vezenih, kvačkanih, pletenih in šivanih izdelkov, udeleženci v OŠO pa so se učili o zdravi prehrani in prikazali pripravo sadnih napitkov. V okviru računalniškega tečaja so se udeleženci preizkusili v kvizu o varni rabi interneta, člani študijskega krožka pa so predstavili dvojezično slovensko-angleško zbirko zgodb Poljanska dolina ob Kolpi – dolina zgodb.

M. L.-S.; Foto: arhiv ZIK

