Zaklenila vrata avtomobila, v katerem je bil otrok

20.2.2019 | 18:40

Ob 15.08 so se na Šolski cesti v Brestanici, občina Krško, zaklenila vrata osebnega vozila, v katerem je bil otrok. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so vrata s tehničnim posegom odprli.

Gorela trava in podrast

Ob 11.24 je gorela trava in podrast na Mehovskem hribu nad Podgradom, občina Novo mesto. Gasilci PGD Podgrad-Mehovo in GRC Novo mesto so pogasili požar na površini okoli 30 arov.

Gorel električni drog

Ob 17.27 je v naselju Gornja Lokvica, občina Metlika, gorel lesen električni drog. Gasilci PGD Lokvica so požar pogasili. Obveščen je bil tudi dežurni delavec elektro podjetja.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1, TP TANČA GORA2.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH na izvodu PROTI PRISTAVI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Zagradec obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUŽEMBERK izvod 3.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA, TP ROJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.