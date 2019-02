Podrtija vasi ni v ponos

21.2.2019 | 08:10

Stara, že podirajoča hiša v Dolenji Stari vasi, mnoge moti.

Dolenja Stara vas - Vasi so dandanes nasploh zelo lepo urejene, a vendar se kje še najde kaka taka podrtija, ki vaščanom ne more biti v ponos.

Naša bralka je opozorila na primer iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju, kjer - kot kaže slika - res ne pride kaj drugega v poštev kot podrtje, saj se je stavba že skoraj sama zrušila vase. A rešitev še ni na obzorju, saj je lastnica hiše pred mnogimi leti umrla, dedičev je menda več, problem lastništva pa skoraj nerešljiv, zato se ne zgodi nič.

Kot pojasnjujejo na občini Šentjernej, ne gre za osamljen primer, a če gre za privatno lastnino, ki je nedotakljiva, so nemočni za kakšno posredovanje, razen preko inšpekcijskih služb - če gre za ogrožanje varnosti. To pa ni tak primer in zakonodajo morajo spoštovati.

L. Markelj