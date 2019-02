Le vratarja se nista vpisala med strelce

21.2.2019 | 09:00

Celje - Rokometaši Celja Pivovarne laško so v 19. krogu lige NLB premagali Sviš Ivančno Gorico s 40:30 (21:16). Obračun prvo- in zadnjeuvrščene ekipe so tako pričakovano dobili Celjani, ki so vodili od začetka do konca tekme. Že v prvem delu so pokazali, da so kakovostnejša ekipa, v drugem pa le še potrdili zmago, 17. v prvenstvu. Na drugi strani je Sviš prikovan na dno lestvice z dvema zmagama in 17 porazi.

Celjani so v prvem polčasu večkrat pobegnili tudi za šest zadetkov, a so vedno dopustili, da so gosti razliko tudi prepolovili. V 25. in 26. minuti so se približali celo na zgolj dva zadetka. Toda gostitelji so do konca polčasa znova zaigrali bolj zbrano in na glavni odmor nesli pet zadetkov zaloge.

V drugem polčasu so že v 33. minuti Celjani, pri katerih se le vratarja nista vpisala med strelce, pobegnili na 24:16 in nato tekmece le še držali na varni razdalji, največja prednost je znašala 11 golov.

Najboljši strelec pri domačih je bil Gal Marguč s sedmimi goli, pri gostih jih je toliko zbral Luka Zafran.

Celjani bodo tekmo 20. kroga igrali šele 27. marca v gosteh proti Jeruzalemu Ormožu, Sviš pa bo 2. marca gostil Maribor Branik.

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 17 0 2 622:513 34

2. Riko Ribnica 18 13 3 2 532:467 29

3. Gorenje Velenje 18 12 2 4 515:457 26

4. Maribor Branik 18 9 3 6 480:479 21

5. Urbanscape Loka 18 10 0 8 498:491 20

6. Koper 2013 18 8 3 7 479:466 19

7. Trimo Trebnje 18 7 4 7 473:478 18

8. Krka 18 8 1 9 518:505 17

9. Dobova 18 6 0 12 491:551 12

10. Jeruzalem Ormož 18 5 1 12 460:500 11

11. Dol TKI Hrastnik 18 3 1 14 439:517 7

12. Sviš Ivančna Gorica 19 2 0 17 501:585 4

