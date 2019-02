8. obletnica Rastoče knjige OŠ Brusnice v znamenju kulturne dediščine

21.2.2019 | 08:50

Brusnice - Včasih je 14. februar veljal za prvega znanilca pomladnega prebujanja, ki se je kazal v ptičji ženitvi. Na Osnovni šoli Brusnice pa smo ta dan posvetili ljubezni in spoštovanju do kulturne dediščine.

V dopoldanskem času smo v okviru kulturnega dne obujali stare običaje, obrti in različne dejavnosti. Pri tem so nam z veseljem priskočili na pomoč tudi starejši krajani naših okoliških vasi. S svojimi izkušnjami in znanjem so otrokom tretje triade približali dejavnosti, ki večini učencev danes niso blizu. Tako so lahko spoznali pomen in vrednost klekljanja, pletenja košar, vezenja ter izdelovanja predmetov iz lesa in »štrokov«. Mlajši učenci so spoznavali literarno kulturno dediščino ter se zabavali ob igrah naših dedkov in babic, slikanju na panjske končnice, izdelavi lesenih predmetov, pletenju rož in zapestnic iz volne ter izdelavi rož iz krep papirja. V jedilnici smo lahko slišali vaje mladih gledališčnikov, ki so se pripravljali na nastop, iz gospodinjske učilnice pa se je širil omamen vonj slovenskih tradicionalnih sladkih in slanih jedi, ki so jih učenci pripravljali za popoldansko pogostitev. Dopoldanski del smo tako zaključili s prireditvijo, na kateri so učenci osvežili svoje znanje o vseslovenskem projektu Rastoča knjiga, ki se mu je naša šola pridružila med prvimi v Sloveniji. Najbolj pa so uživali v petju ter igri naših otrok iz vrtca in šole. Učenci, učitelji in naši sokrajani smo ob kulturnem dnevu dokazali, da še kako drži misel neznanega avtorja, ki pravi »Ni boljšega recepta kot izkušnje starosti in poganjki mladosti«, saj smo lahko s sodelovanjem in skupnimi močmi pripravili bogato razstavo izdelkov, ki so nastali v delavnicah.

V popoldanskem času smo na naši šoli pripravili prireditev ob 8. obletnici Rastoče knjige OŠ Brusnice. Bogat kulturni program sta pričela otroški in mladinski pevski zbor, ki sta zapela šolsko himno Češnjev cvet in nas v nadaljevanju popeljala še v deželo branja. Ker je naša ravnateljica, Jasmina Hidek žal zbolela, je njen uvodni nagovor prebrala učiteljica Milena Jaklič. Ob tem je najprej pozdravila vse prisotne in izrazila zadovoljstvo, »da lahko po zaslugi projekta, kot je Rastoča knjiga, uspešno uresničujemo rast naše kulturne dediščine, krepimo narodno zavest in spodbujamo odličnost ter skušamo učencem približati vrednote, ki lahko v času današnje informacijske tehnologije hitro tonejo v ozadje.« Program, ki sta ga povezovali učenki 8. razreda, smo nadaljevali s predstavitvijo našega kulturnega udejstvovanja pri razvijanju projekta Rastoča knjiga. Naša šola je izdala že 9 knjig, na kar smo še posebej ponosni. Kronološki potek pa je razkril naše sodelovanje na področju kulturne dediščine, domovinske vzgoje, gledališča ter medkulturnega dialoga in večjezičnosti. Že drugo leto zapored se je k Rastoči knjigi OŠ Brusnice vključil tudi naš vrtec. Ob tej priložnosti nam je vzgojiteljica in vodja projekta v vrtcu, Helena Kočevar, predstavila potek projekta, v katerega so letos vključili tudi starše. Vrtčevski otroci pa so nam zaigrali gledališko igro Muc Brus, v kateri so odlično izpostavili naravne in kulturne znamenitosti kraja. Z obiskom nas je počastil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Alojz Kovšca. V navdihujočem govoru je izpostavil vzorno izpolnjevanje poslanstva OŠ Brusnice v projektu Rastoče knjige in nadaljeval z mislijo: »Knjiga in znanje gresta z roko v roki. Ne smemo pozabiti na dejstvo, da smo Slovenci kot narod najprej pognali svoje korenine prav v kulturi. Slovenska kultura ni nek neotipljiv imaginarno abstraktni svet, kjer živijo in se sporazumevajo samo za to poklicani kulturniki, temveč živi med nami in z nami.« Da to še kako drži, smo dokazali v nadaljevanju kulturnega programa, kjer so učenci, ki pod mentorstvom učiteljice Darje Šinkovec obiskujejo gledališki klub, uprizorili premiero gledališke predstave z naslovom Domače živali, domača klobasa in domače branje. Tudi tokrat je naša hišna ustvarjalka in bivša učenka Jasna Pavlin napisala za naše učence čudovito gledališko igro, v kateri smo lahko uživali kar 45 minut. Učenci so nam z doživeto igro predstavili dogajanje v šolskem arhivu, kjer se srečajo hišnik, čistilka, učenci in knjižni junaki. S svojo predstavitvijo so nam približali način življenja ter odnos do knjig v današnjem času in nekoč. Gledališčniki so za svojo izvedbo poželi dolg in še kako zaslužen aplavz. Energijo in zanos mladih igralcev so prepoznali tudi naši slavnostni gostje. V svojih govorih so njih in naše delo pohvalili še župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, idejni oče Rastoče knjige, dr. Janez Gabrijelčič, ter dr. Miha Japelj.

Ob zaključku prireditve smo prešerno razpoloženi gostujoče povabili še v avlo k rastoči deklici – Brusničanki na zaključni klepet ob pogostitvi. Ob tem so si obiskovalci lahko ogledali izdelke, ki so nastali v dopoldanskih delavnicah, knjige, ki jih je izdala naša šola, in svoje vtise vpisali v knjigo pohval in pripomb. Lahko ste prepričani, da slednjih ni bilo.

Barbara Gajski, OŠ Brusnice

