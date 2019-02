Višje sodišče oprostilo župana

21.2.2019 | 10:15

Višje sodišče je v celoti ugodilo pritožbi župana Gregorja Macedonija in ustavilo postopek. Podobno je v odškodninski tožbi dobavitelja razsodilo že novomeško sodišče. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Višje sodišče v Ljubljani je v celoti ugodilo pritožbi župana MO Novo mesto Gregorja Macedonija in razsodilo, da se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se postopek o prekršku ustavi.

Kot smo poročali, se je Macedoni kot odgovorna oseba MO Novo mesto zaradi ugotovitev Državne komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil znašel na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Novomeška občina je namreč nosilka 26-milijonskega projekta Hidravlične izboljšave Dolenjske, v katerem sodelujejo še občine Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Kot smo poročali, sta podjetji CGP in Malkom vgradili ruske cevi Svobodny Sokol, po mnenju omenjene revizijske komisije je občina v razpisu leta 2013 naročala vgradnjo drugih, francoskih cevi Pont-a-Mousson, ob podpisu pogodbe z izbranima izvajalcema tri leta pozneje pa dovolila spremembo, ki bi po mnenju revizorjev terjala ponovitev razpisa. Z mnenjem komisije se je nato strinjalo tudi Okrajno sodišče v Ljubljani, ki je novomeškega župana Gregorja Macedonija zaradi prekrška obsodilo na 600 evrov kazni.

IZSILJEVANJE DOBAVITELJA

Župan se je pritožil na Višje sodišče v Ljubljani, ki mu je v celoti prisluhnilo in postopek o prekršku tudi ustavilo, ne le vrnilo zadeve sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Tako Macedoni kot direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič sta namreč javnosti večkrat pojasnjevala, da menjave cevi sploh ni bilo, saj so izvajalci vgradili cevi s takšnimi tehničnimi lastnostmi, kot so jih naročniki zahtevali. Oba sta tudi dejala, da gre za izsiljevanje slovenskega dobavitelja omenjenih francoskih cevi, zato sta vložila kazensko ovadbo.

BISTVENE TEHNIČNE LASTNOSTI

»Pritožba je prepričala, da v obravnavanem primeru dokazno gradivo podpira ugotovitev, da ni šlo za bistveno spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila,« je zdaj ugotovilo Višje sodišče in odločitev med drugim utemeljilo z besedami, da »ni mogoče trditi, da je projektna dokumentacija, na katero so bili izvajalci vezani, zahtevala dobavo in vgradnjo cevi evropskega proizvajalca v geografskem smislu in da bi proizvajalec cevi moral biti Pont-a-Mousson ali njemu enakovreden. Glede navedenega se pritožbeno sodišče pridružuje stališču pritožnika, da je navedba proizvajalca v oklepaju, ki je pripisana tehničnemu opisu, zgolj informativne narave, bistvene pa so same tehnične zahteve cevi.«

Stališče Višjega sodišča, da bi takšna zadeva »bila izrazito v nasprotju z namenom pravil javnega naročanja«, pritrjuje stališču tudi novomeškega okrožnega sodišča, ki je v drugem postopku odločilo enako oz. nasprotno od ljubljanskega okrajnega. Kot smo poročali, je namreč dobavitelj omenjenih francoskih cevi, tj. podjetje CMC Group, zoper občino vložil odškodninsko tožbo, a jo je tukajšnje sodišče zavrnilo. Odločitev sodišča ni pravnomočna, iz podjetja pa so za Dolenjski list potrdili, da se bodo nanjo pritožili.

O LOKALNIH POLITIČNIH KROGIH

In kako uspešno pritožbo na Višjem sodišču komentira župan Gregor Macedoni? »Sodba v celoti pritrjuje stališčem Mestne občine Novo mesto in Komunale Novo mesto ter izkazuje, kako so lokalni politični krogi izkoriščali nerazumne pritiske zasebnih gradbenih dobaviteljev za ozke interese, nekateri mediji pa so te trditve v celoti povzemali oz. jih nekritično vgrajevali v prispevke in poročanja. Mestna občina Novo mesto in sosednje občine imamo na podlagi postopkov, ki so z obema sodbama dokazano napačne odločitve, še vedno veliko materialno škodo, za katero pričakujemo od vseh odgovornih, da bo v celoti odpravljena.«

