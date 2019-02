Bo Cesta brigad dvosmerna ali enosmerna?

Novo mesto - Prebivalci Ceste brigad so se obrnili na naše uredništvo, češ da so na novomeški občini spremenili načrte glede prenove njihove ceste, ki jo številni uporabljajo za bližnjico med Bršljinom in Andrijaničevo cesto oz. obvoznico. Prav to je njihova največja težava, saj se zaradi gostega prometa po sicer mirni stanovanjski soseski ne počutijo varne, obljube o umirjanju prometa ali spremembi prometnega režima pa poslušajo že več kot 15 let.

Lansko poletje smo v Dolenjskem listu poročali o zadnji rešitvi, ki so jo na MO Novo mesto oblikovali skupaj s krajevno skupnostjo Bršljin. Po tej zamisli bi spremenili prometni režim na način, da bi bil s Ceste brigad mogoč le izvoz na obvoznico, torej bi tam veljal enosmerni promet, uvoz z obvoznice pa bi prepovedali oz. ga omogočili le s spodnje strani (zavijanje desno) lastnikom prvih parcel ob obvoznici.

»Po vašem članku je bil poleti še en zbor krajanov in tam so naenkrat govorili o dvosmerni cesti, našim željam pa nihče ni želel prisluhniti,« je povedal eden od stanovalcev in nadaljeval, da so pred desetletji, ko so kupovali parcele za gradnjo svojih hiš, to sosesko izbrali tudi zaradi mirnega krožnega prometa, kar se je z leti in priključkom Ceste brigad na obvoznico povsem spremenilo. Cesta je namreč preozka, da bi se tam srečali dve vozili, poteka pa mimo zasebnih hiš, je brez pločnika in zadeve oz. hitrost voznikov so z leti delno umirile šele fizične ovire na cestišču.

Stanovalci so še povedali, da policisti izvajajo občasne nadzore, a žal brez večjega učinka. Odkar so ob bršljinskem vrtcu odprli še novega Vidka, pa je za okoli 50 tamkajšnjih gospodinjstev še huje. »Še pred odprtjem vrtca sem neko jutro štel vozila in jih med 7. in 8. uro naštel okoli 140, od tega deset kombiniranih,« je dodal drugi sogovornik in poudaril, da je najhuje prav ob konicah, ko je tudi največ šolarjev ob cesti oz. na njej. Po njihovem pričevanju sporno bližnjico uporabljalo tudi vozniki, ki skrbijo za dostavo bližnjih trgovin.

Zatrdili so, da z občine ne dobijo dovolj informacij glede rešitve njihovih težav oz. še več, da vsi pristojni govorijo o prenovi dvosmerne ceste, kar je povsem nasprotno od prejšnjih obljub in bo varnost udeležencev v prometu le poslabšalo.

»V naših načrtih ni nobene spremembe,« so se na naše poizvedovanje odzvali na MO Novo mesto in nadaljevali: »Z ureditvijo prometa v križišču med Andrijaničevo cesto in Cesto brigad želimo izboljšati varnost pešcev in kolesarjev ter zmanjšati obseg motornega prometa v tej stanovanjski soseski. Z državo smo se že uskladili za ukinitev levega zavijalnega pasu z državne Andrijaničeve ceste na občinsko Cesto brigad. Na odseku Andrijaničeve ceste med krožiščem v Bršljinu in odcepom za Cesto brigad je predvidena nova kolesarska steza.«

Kot so še pojasnili, nadaljujejo tudi projekt celovite prenove cestišča, »po kateri bo Cesta brigad enosmerna v smeri proti Andrijaničevi cesti (možen izvoz desno in levo), na omenjeni ulici pa bo urejena tudi dvosmerna kolesarska steza. Na križišču z Andrijaničevo bomo zaradi potreb bližnjih gospodarskih objektov omogočili dovoz (desno zavijanje z Andrijaničeve ceste) za prva objekta na levi in desni strani Ceste brigad.«

Ob tem so še potrdili, da je izvedba predvidena v letošnjem letu.

Članek je bil objavljen v 7. številki Dolenjskega lista z dne, 14. februar 2019.

