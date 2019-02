Banka uvaja pakete, komitenti še vedno lahko izbirajo

21.2.2019 | 14:45

Mnogi komitenti NLB imajo ob spremembah kup vprašanj in dilem. Še je čas, da jih zastavijo zaposlenim na banki.

Novo mesto - V teh dneh komitenti NLB d.d. prejemajo obvestila - tako po elektronski kot navadni pošti ali z sms sporočili - da jim bo banka račun med 1. in 5. marcem preoblikovala v paket. V pošti, ki je nikakor ne velja spregledati in zavreči, pove, kakšen paket so jim glede na njihovo poslovanje izbrali kot najustreznejšega, kaj ta zajema in koliko bodo za ta paket mesečno plačevali.

Če se ne bodo odzvali, pomeni, da so s predlogom zadovoljni, in do spremembe bo prišlo, če pa se s ponudbo ne strinjajo, se morajo odzvati še pravi čas in stvari spremeniti oz. se na banki dogovoriti drugače. Vse to je v predpisanih rokih mogoče in na NLB zatrjujejo, da si bodo za vsako stranko z veseljem vzeli čas in odgovorili na vprašanja - tako svetovalci v poslovalnicah kot svetovalci v kontaktnem centru, ki je na voljo 24 ur na dan.

Banka pojasnjuje

Ob novosti mnogim ni vseeno, kaj banka spreminja in zakaj, ter kaj to zanje stroškovno pomeni. Poraja se kup vprašanj in dilem.

V NLB d.d. pojasnjujejo razloge za spremembe - ker sledijo sodobnim trendom, so najbolj priljubljene storitve združili v štiri različne bančne pakete in iz ponudbe umaknili NLB Klasični, NLB Srebrni in NLB Zlati račun. Z uporabo paketov in enotnim mesečnim nadomestilo zanje bo poslovanje bolj učinkovito, omogočalo bo preprostejši pregled nad stroški, pravijo. Ponujeni paketi, ki za različne cene vsebujejo različno ponudbo, so naslednji: najcenejši je Paket Mladostni, ki mesečno stane 3,99 evrov, sledi Paket Osnovni (4,99 evrov), Paket Aktivni (9,60 evrov) ter Paket Premium (13,30 evrov). no

Besedilo in foto: L. Markelj