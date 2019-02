V Krškem jutri odpirajo novi most

21.2.2019 | 11:20

Novi most so gradili približno dve leti. Posnetek je z avgusta lani. (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Jutri natanko opoldne bo stekel promet čez novi most v Žadovinku. Simbolno bosta most, ki so ga v dveh letih zgradili v sklopu južnega dela krške obvoznice, odprla tamkajšnji župan Miran Stanko ter podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Naložba je državo oz. direkcijo za infrastrukturo stala nekaj manj kot 4,74 milijona evrov, občina Krško pa je projektu prispevala 1,3 milijona evrov, in sicer za gradnjo kolesarske steze, pločnika in javne razsvetljave. Novi most čez Savo je dolg 274 metrov in širok 15,3 metra.

»Gre za eno najpomembnejših naložb v občini v zadnjem času. Most namreč rešuje problem tranzitnega prometa v smeri Drnovo–Celje, pa tudi lokalnega prometa v smeri Sevnice in Brežic, ki ga čutimo predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah. Z dokončanjem mostu bomo tudi bliže končnemu cilju, celotni krški obvoznici od hidroelektrarne Krško do nakupovalnega središča. Z umikom tranzita na obvoznico bi nastale tudi možnosti za ureditev CKŽ v mestno ulico z vsemi navezavami, ki jih je treba zgraditi, predvsem za zaledne kraje, kot so Gore itd.« je po podpisu pogodbe o izgradnji mosta oktobra leta 2016 povedal krški župan Stanko.

M. M.