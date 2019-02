Pijan grozil staršem

21.2.2019 | 12:35

Črnomaljske policiste so sinoči poklicali na pomoč iz Črnomlja, kjer naj bi pijan moški razbijal inventar v hiši in grozil staršem. Ob prihodu policistov se 44-letni nasilnež ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so ga s prisilnimi sredstvi obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog, danes poročajo s PU Novo mesto.

Odveslal na ukradenem čolnu

V Irči vasi je v zadnjih dveh dneh nekdo ukradel čoln znamke Elan, model T300, ki ga je imel oškodovanec privezanega v bližini čistilne naprave.

Vzel alarm

Popoldne je v Čemšah neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel alarmno napravo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli tisoč evrov škode.

Škode kar za sedem tisočakov

V kraju Račica na območju Sevnice je v zadnjih dneh, ko so bili domači odsotni, nekdo vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar in zlat nakit. Lastnike je oškodoval za 7.000 evrov.

Hitro opravil

Sinoči med 18.30 in 20.30 pa je v Vavti vasi neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v hišo. Odšel je z ukradeno zlatnino, lastnikom pa povzročil škodo v višini 5.000 evrov.

