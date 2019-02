Alenka Bratušek: »Sem oseba, ki ne želi ničesar napovedovati«

21.2.2019 | 13:40

Ministrica Alenka Bratušek v Rokodelskem centru v Ribnici (Foto: M.G.)

Ribnica - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je s poslanko državnega zbora Ljudmilo Novak poldrugo uro v Ribnici prisluhnila županom oziroma predstavnikom občin ob tretji A razvojni osi. Gre za območje, ki ga od Osilnice do Škofljice, v dolžini okoli 100 kilometrov, povezuje državna cesta G-2 106. Gostitelj srečanja je bil tukajšnji župan Samo Pogorelc.

V prvem delu pogovora so predstavniki lokalne skupnosti razgrnili svoje infrastrukturne načrte, za katere sicer država preko direkcije za ceste namenja čedalje več denarja, v nadaljevanju pa so skupaj z aktualno ministrico ugriznili v nekoliko bolj kislo jabolko. To je posodobitev ceste oz. izgradnja razvojne osi v celotni dolžini - s poudarkom na izgradnji obvoznic okoli Ribnice, Velikih Lašč in Škofljice -, za katero se občine Osilnica, Kostel, Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Bloke, Velike Lašče, Dobrepolje, Grosuplje, Ig in Škofljica neuspešno prizadevajo že več kot 20 let. »Priznati moram, da nisem vedela, da je bil v preteklosti glede te razvojne osi že podpisan protokol med občinami in državo. Natančno ga bom pogledala, županom pa sem povedla, da bo na tej trasi vsekakor prioriteta izgradnja obvoznic,« je povedala Bratuškova.

Operativni sestanki posameznih občin na direkciji za ceste bodo naslednji korak, ki naj bi pripomogel k hitrejši in učinkovitejši realizaciji lokalnih projektov, problematika tretje A razvojne osi, po kateri se vsak dan gneti nekaj tisoč avtomobilov in tovornih vozil, pa bo tema prihodnjih sestankov županov z ministrico v Ljubljani. Tako želijo, je poudarila Bratuškova, osni povezavi dati vsebino in zagon, skupaj s časovno dinamiko.

Država je z rebalansom proračuna v cestno in železniško infrastrukturo namenila okoli 600 milijonov evrov, kar je po mnenju Bratuškove izdaten izkupiček koalicijskih pogajanj. V tej malhi je letos tudi denar za dokončanje železniške proge do Kočevja. Na vprašanje, ali bo potniški vlak začel letos res voziti med Ljubljano in Kočevjem, pa Bratuškova odgovarja: »Sem oseba, ki ne želi ničesar napovedovati«. Morda bo ta izjava marsikoga presenetila in poteptala pričakovanja nekaterih županov, ki se že pripravljajo za letošnjo »slovesnost odprtja železne ceste med glavnim mestom in Kočevjem«. Ovira so tudi nivojski prehodi, teh je samo na Ribniškem 27, ki še niso postavljeni, saj trenutno in z 20-odst. subvencijo občine, poteka odkup zemljišč za ureditev dovoznih poti do njih.

M. G.