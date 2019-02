Prvi posredovalci še pred reševalci

22.2.2019 | 07:00

Sinoči ob 18.17 uri so v Osrečju, občina Škocjan, prvi posredovalci iz enote PGD Škocjan pomagali oboleli osebi do prihoda reševalcev. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU, TP DOBLIŠKI HRIB, TP JELŠEVNIK, TP SNEČJI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA METLIKA, izvod Dacarji.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE PRI SOTESKI;

- od 8.00 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA1, TP PREČNA 3;

- od 13.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA1, TP PREČNA 3.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAČJE SELO na izvodu GOSTILNA LEVO.

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUŽEMBERK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Žurkov Dol predvidoma med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Suhadol Potok izvod Pavlova vas med 8.30 in 11. uro.

Motena tudi oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Krmelj, v naselju Krmelj, da bo danes, predvidoma med 8. in 12. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

