Lisca lani rekordno

22.2.2019 | 09:30

Vesna in Dari Južna, lastnika Lisce, na včerajšnji otvoritvi nove trgovine v Ljubljani. (Foto: Mediaspeed)

Sevnica - Skupina Lisca je lani ustvarila rekordnih 36,7 milijonov evrov prihodkov, kar je 9 odst. več kot predlani. Za kar 30 odst., na 3,3 milijona evrov, je zrasel tudi dobiček iz poslovanja.

Kot so še sporočili iz sevniške družbe, so lani zabeležili tudi rekordno rast spletne prodaje. Ta se je povečala za 32 odst. in zdaj predstavlja že 8 odst. celotne prodaje skupine, ki ima podjetja v osmih državah in deluje na 30 trgih.

Lisca v Sloveniji ustvari približno 20. odst. svoje prodaje, na trgih nekdanje Jugoslavije pa 60 odst. Med najpomembnejše strateške trge uvrščajo še Italijo, Nemčijo, Nizozemsko, pa tudi Rusijo in Češko.

Kar 90 odst. izdelkov prodajo v lastnih oz. franšiznih prodajalnah; v Sloveniji jih imajo 28 - prav včeraj so novo trgovino odprli v ljubljanskem Cityparku -, medtem ko imajo v tujini nekaj več kot 130 prodajaln.

Skupina Lisca je za naložbe lani odštela okoli 1,3 milijona evrov, največ v prenovo trgovin, enak znesek pa nameravajo investirati tudi letos.

Lani so med drugim na novo odprli trgovino v Novem Sadu, dve na Češkem, eno na Slovaškem, v letošnjem načrtu je Banja Luka in več prenov.

B. B.