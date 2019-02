Mikrografiji nagrada za inovativnost

22.2.2019 | 13:25

Nagrado sta v Frankfurtu v imenu Mikrografije sprejela direktor Boštjan Gaberc (drugi z desne) in tehnični direktor Sandi Rožman (v sredini). (Foto: arhiv Mikrografije)

Novo mesto - Na prestižnem letnem dogodku nemškega mednarodnega podjetja Easy Software je novomeška Mikrografija za razvoj lastnega sistema za upravljanje z dokumenti mDocs prejela nagrado za najinovativnejši projekt.

Kot so sporočili iz Mikrografije, je dokumentni sistem mDocs ena vodilnih rešitev za obvladovanje e-dokumentacije v Sloveniji, ki združuje varnost, skalabilnost, zanesljivost in uporabniško enostavnost, kar so prepoznali tudi vodilni v podjetju Easy Software.

»Veseli me, kako se stvari razvijajo. Nagrada, kot je ta, nam daje še dodatno potrditev in vzpodbudo, da smo v svojem delu inovativni, dosledni in vedno korak naprej. Naših uporabnikov in naročnikov nikoli ne podcenjujemo, kar se odraža v kvaliteti, za katero se trudimo, da je naš zaščitni znak. Ta nagrada pa je na drugi strani tudi izjemna potrditev našega dela in strateškega sodelovanja z mednarodnim podjetjem Easy Software. Nenazadnje pa, vse to ne bi bilo mogoče brez odlične ekipe v našem podjetju, ki je že ničkolikokrat pokazala, da se z ekipnim delom lahko lotimo mnogih izzivov. Vsekakor lahko optimistično zremo v prihodnost,« je nagradio komentiral direktor Mikrografije Boštjan Gaberc