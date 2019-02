Ostal je brez audija

22.2.2019 | 10:05

Novomeški policisti so pri kontroli prometa v okolici Novega mesta ustavili voznika audija A4. Med postopkom so ugotovili, da je 44-letnk vozil klub izrečenemu ukrepu odvzema vozniškega dovoljenja, vozil pa je tudi pod vplivom alkohola. Avto so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nezakoniti prehodi meje

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v kraju Breg pri Sinjem vrhu izsledili in prijeli šest državljanov Alžirije, dva državljana Iraka, državljana Maroka in državljana Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti PP Brežice so v Slovenski vasi prijeli tri državljane Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Vlom v zidanico

V Čemšah je med 19. in 21. februarjem nekdo vlomil v zidanico in ukradel motorno žago, kotno brusilko in kladivo.

B. B.