Danes bodo v Metliki stopili skupaj za Gala

22.2.2019 | 12:05

Gal z mamico in očkom.

Metlika - Kot smo že pisali, poteka od 24. januarja v metliški občini humanitarna akcija Stopimo skupaj, ki jo pripravlja Območno združenje Rdečega križa Metlika. Tokrat zbirajo denar za nakup avtomobila, prilagojenega za prevoz invalidnih oseb.

Osrednji dogodek akcije bo dobrodelni koncert Stopimo skupaj, ki bo danes, 22. februarja, ob 19. uri v športni dvorani pri Osnovni šoli Metlika. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena nakupu prilagojenega vozila za šestletnega Gala Gradišarja iz Metlike, ki ima cerebralno paralizo 4. stopnje. Akcijo bodo na RK zaključili 1. maja, doslej pa so zbrali že več kot 5.000 evrov pomoči. Denar lahko namreč tisti, ki želijo pomagati, nakažejo tudi na TRR Rdečega križa Metlika 02994-0019199751 (NLB), s pripisom »za Gala«.

Na današnji humanitarni prireditvi, ki jo bosta povezovala Verica Marušič in Lojze Bojanc, bodo nastopili: Regina, Tretji kanu, Bort Ross, Žana, Gušti, Gianni Rijavec, The Plut Family, godalni trio Battalia, Vasovalci, Viviana Kukar, Lana Škof ter strand up komika Aleš Novak in Rok Škrlep.

M. B. J.