FOTO: Aktivne počitnice, največ zanimanja za eksotične živali

22.2.2019 | 18:00

Eksotične živali otroke zelo zanimajo. (Foto: CIK Trebnje)

Včeraj so krasili okvirje za fotografije. (Foto: J. A.)

Trebnje - Počitniški teden je več kot 40 otrok iz Trebnjega in okolice vsaj deloma izkoristilo za različne delavnice, ki jih je organiziral Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje vseh pet dni med 9. in 12. uro. Včeraj, ko smo se oglasili v Galeriji likovnih samorastnikov, je bilo v učilnici zelo živahno. Otroci so pod vodstvom mentorice Majde Miklič ustvarjali okvirje za fotografije.

Ponedeljek je bil namenjen plesu, torek spoznavanju eksotičnih živali (tudi kač in dihurjev), sreda športu, včeraj so z mozaikom krasili okvirje, danes je na vrsto prišla glasbena delavnica.

Jasmina Pakiž s CIK Trebnje je zelo zadovoljna z udeležbo, saj se je delavnic skupno udeležilo 45 otrok, starih od sedem do 12 let. Nekateri so prihajali vsak dan, drugi so si izbrali samo posamezne delavnice. Mladež je bila navdušena, starši pa tudi, saj ne le, da so njihovi potomci aktivno preživeli počitnice, za nameček so bile vse delavnice brezplačne.

"Te delavnice smo organizirali pod okriljem projekta večgeneracijski center Marela, ki ga sofinancirata Evropska unija in ministrstvo za delo. Moram povedati, da je bil izjemen odziv na torkovo srečanje, ko so otroci spoznavali eksotične živali. Potrudili se bomo, da bomo kakšno podobno delavnico še ponovili," je obljubila Pakiževa.

J. A.

