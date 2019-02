V Krškem odprli nov most čez Savo

22.2.2019 | 14:00

Nov most čez Savo (Foto: B. B.)

Miran Stanko, Alenka Bratušek in Damir Topolko (Foto: B. B.)

Opoldne je čez novi most zapeljal prvi avto. (Foto: B. B.)

Krško - V Krškem je opoldne stekel promet po novem mostu čez Savo. Dogodka se je udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je ob tem napovedala, da bo še letos odprta tudi še zadnja dva manjkajoča dela krške obvoznice.

Direkcija za ceste je 297 m dolg most začela graditi pred dvema letoma, gradnja mostu in krožišča na desnem bregu Save pa je stala 5,5 milijona evrov, je povedal direktor direkcije Damir Topolko. Občina Krško je k projektu prispevala 1,3 milijona evrov, in sicer za ureditev kolesarskih poti, pločnikov in javne razsvetljave.

Kot sta povedala Topolko in krški župan Miran Stanko bo direkcija predvidoma junija dokončala še gradnjo dober kilometer dolgega odseka mimo tovarne Vipap, do jeseni pa še 2,3 km odsek med krožiščem pri novem mostu in krožiščem pri nakupovalnem središču na vhodu v Krško, s čimer bo krška obvoznica v celoti zaključena.

B. B.

Galerija