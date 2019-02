Kakšna in predvsem kje bo pošta?

23.2.2019 | 11:40

Mirnopeška pošta zdaj domuje v stavbi, kjer so tudi prostori domače občine. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Mirna Peč - Občina Mirna Peč je konec januarja prejela dopis Pošte Slovenija o nameri preoblikovanja stalne Pošte Mirna Peč v pogodbeno pošto. Podrobnosti za zdaj še niso natančno znane, pošta pa mora pred oblikovanjem pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti.

V dopisu so pojasnili, da so tudi Pošto Slovenije v tem hitro spreminjajočem se družbenem in poslovnem okolju doletele pomembne spremembe. »Omrežje poštnih enot je ena izmed naših največjih konkurenčnih prednosti, vendar je to hkrati tudi velik izziv z vidika financiranja delovanja in razvoja. Spremenjene življenjske navade uporabnikov poštnih storitev, razvoj informacijske tehnologije in stalna racionalizacija gospodarskih subjektov so povzročili, da je obseg storitev na poštnih enotah vse manjši. Ta se je v številnih primerih skrčil na obseg, ki ne omogoča ohranitve zdajšnjega načina delovanja,« je med drugim zapisal Cvetko Sršen, direktor PE Celje.

Doslej so zmanjševanje opravljenih storitev razmeroma uspešno urejali s preoblikovanjem stalnih pošt v premične in s spremembami delovnega časa pošt, temu pa so dodali še preoblikovanje pošte v pogodbeno. Poglavitna značilnost slednje je, da se sicer majhen obseg poštnih storitev združi z dejavnostjo drugega gospodarskega subjekta oz. pogodbenika (trgovsko, turističnoinformacijsko, lekarniško …).

Namero je na nedavni prvi redni seji v tem mandatu obravnaval tudi občinski svet, ki je, kot je mirnopeška občina v odgovoru posredovala tudi Pošti Slovenije, izpostavil, da se že sedaj, ko pošta del svojih storitev (raznašanje pošte) opravlja preko pošte v Trebnjem, na terenu pojavljajo težave s pravočasno dostavo na domove, z morebitno selitvijo pošte na drugo lokacijo pa obstaja velika verjetnost, da Nova Ljubljanska banka ukine tudi lokacijo bankomata, ki je v neposredni bližini. Težnjo po tem je zaradi njegove nerentabilnosti namreč že večkrat izkazala.

Še ukinitev bankomata?

Ukinitev bankomata bi glede na to, da v Mirni Peči ni banke, predstavljala velik problem in okrnitev bančnih storitev za občane, je v odgovoru opozoril župan Andrej Kastelic. »Veliko število naših občanov, predvsem starejša populacija, je 'finančno' odvisnih od bančnih poti na Pošti Slovenije. Poštne storitve, ki jih izvajajo strokovni usposobljeni delavci, so nujno potrebne v občini Mirna Peč,« je poudaril in dodal, da si zato na občini v primeru ukinitve želijo, da nosilci pogodbene pošte opravljajo strokovno in kakovostno delo. Če pa se bo s tem spremenila tudi lokacija pogodbene pošte in bodo sedanji prostori na naslovu Trg 2, kjer je tudi sedež občinske uprave, so zainteresirani za njihov odkup.

Za Dolenjski list je Cvetko Sršen povedal, da lahko trenutno le potrdijo, da je mirnopeška pošta v načrtu preoblikovanj v pogodbeno pošto v letu 2019. »O točnem datumu trenutno ne moremo govoriti, saj so se aktivnosti za preoblikovanje šele začele. Ocenjujemo, da bi bil lahko proces končan v drugi polovici leta 2019,« je dejal. Na vprašanje, ali so se že morda povezali s kom, ki bi lahko prevzel pošto, je odgovoril, da Pošta Slovenije izvajalce pogodbene pošte izbira na podlagi zbiranja nezavezujočih ponudb, namera pa se objavi na spletni strani pošte. Možnost prevzema pogodbene pošte imajo vsi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Navedel je, da bo pogodbena pošta opravljala celoten nabor univerzalne poštne storitve, storitve plačilnega prometa, vplačila na osebne račune Nove kreditne banke Maribor in izplačila s teh računov, izročanje obveščenih pošiljk ter prodajo nekaterih artiklov, kot so poštne znamke, kuverte, paketna embalaža … Kar zadeva zaposlene, pa pridal, da zaradi preoblikovanju redne pošte v pogodbeno ali katero koli drugo organizacijsko obliko sodelavce premestijo na druga dela na drugih lokacijah. »Tudi v tem primeru bo tako, sodelavka bo tudi po preoblikovanju pošte ostala v delovnem razmerju pri Pošti Slovenije.«

Članek je bil objavljen v 7. številki Dolenjskega lista z dne, 14. februar 2019.

M. Žnidaršič