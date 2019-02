Galu lahko pomagate še do 1. maja

23.2.2019 | 10:30

Kaja in Gašper Gradišar sta se zahvalila za humanitarno pomoč.

Metlika - Včeraj zvečer je bil v športni dvorani pri tukajšnji osnovni šoli osrednji dogodek letošnje humanitarne akcije Stopimo skupaj, sicer že devetnajste zapovrstjo, ki jo pripravlja Območno združenje Rdečega križa Metlika. Z akcijo je RK začel 24. januarja, v njej pa zbira denar za nakup avtomobila, ki bo prilagojen šestletnemu Galu Gradišarju iz Metlike, ki ima cerebralno paralizo 4. stopnje.

Na tokratni humanitarni prireditvi, ki sta jo povezovala Verica Marušič in Lojze Bojanc, so nastopili: Lana Škof s spremljevalcema Primožem Moškonom in Bortom Rossom, Tretji kanu, Gianni Rijavec, Regina, godalni trio Battalia, Viviana Kukar, Miha Guštin - Gušti, Vasovalci ter stand up komika Aleš Novak in Rok Škrlep.

Prisotne so nagovorili tudi metliški župan Darko Zevnik ter predsednica Območnega združenja Rdečega križa Metlika Mojca Zevnik in Zalka Klemenčič. Kot je povedala slednja, so doslej za Gala zbrali že več kot 8.000 evrov pomoči. Za pomoč so se zahvalili Galovi starši Kaja in Gašper Gradišar. Tisti, ki želijo pomagati, pa lahko še do 1. maja, ko bodo akcijo zaključili, nakažejo denar na TRR Rdečega križa Metlika številka 02994-0019199751 (NLB), s pripisom »za Gala«.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

