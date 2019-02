Pogrešanega iskali po Kolpi, a zaman

23.2.2019 | 07:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj zjutraj je prišlo obvestilo o pogrešani osebi na območju med krajema Dolenji Radenci in Bregom pri Sinjem Vrhu v občini Črnomelj. Policisti in gasilci PGD Črnomelj so pogrešano osebo iskali po bregovih in strugi reke Kolpe. Osebe niso našli.

Gorele saje v dimniku

Včeraj popoldne ob 17.38 so v Gornji Lokvici, v občini Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Lokvica in Metlika so nadzorovali izgorevanje saj in s termo kamero pregledali dimnik in okolico.

L. M.