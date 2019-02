Danes že 20. festival (ah) TE ORGLICE

23.2.2019 | 09:10

Orglice so tudi po zaslugi festivala postale vse bolj popularen instrument.

Mokronog, Trebnje - Današnja sobota bo v dolini rek Temenica in Mirna minila v znamenju orglic – štirje popoldanski in večerni koncert bodo s glasbo iz malih glasbil napolnili Trebnje, Mirno, Rakovnik, Krmelj in Mokronog. Tudi jubilejni, 20. festival (ah), TE ORGLICE bo mednarodni, prideta gosta iz Bruslja - Lojze Peterle in Violeta Bulc.

Prvi in drugi festival sta bila leta 1991 in 1992 v Trebnjem, sledil je desetletni premor, dokler idejni vodja Stane Peček, takratna vodja trebanjske izpostave JSKD Mojca Femec in umetniški vodja Vladimir Hrovat niso festivala obudili v Mokronogu, kjer bo nocoj ob 18.30 že 20. izvedba večernega koncerta. V tem času je na mokronoškem odru nastopilo čez sto slovenskih orgličarjev, solistično ali v skupinah, prav tako je na festivalu sodelovalo več kot sto ustnih harmonikarjev s Hrvaške, iz Makedonije, Avstrije, Italije in Francije.

Orglice postale prepoznaven instrument

Stane Peček

»Orglice so postale bolj prepoznaven inštrument, ni samo pastirska zabava, ampak imamo na tem festivalu že ljudi, ki igrajo tudi po notah. Slovenci še nismo določili, ali so to orglice ali je to ustna harmonika. Pri festivalu to rešujemo tako, da tisti, ki igrajo ljudske pesmi in bolj zabavne, igrajo na orglice, tisti, ki igrajo pa kakšno bolj zahtevno skladbo, pa igrajo na ustno harmoniko,« pravi idejni oče festivala Stane Peček (v priponki njegova izjava).

Eden od ciljev, zastavljenih na začetku poti, je bil vstop v glasbeno šolstvo. Premiki v to smer so zelo majhni, a so. Organiziranih je bilo kar nekaj seminarjev za ustno harmoniko, v zadnjih letih pa so bili izdani tudi priročniki za učenje tega glasbila. Vladimir Hrovat je pripravil učbenik z naslovom Ali vemo, kako igrati na ustno harmoniko, Marjan Urbanija in Urša Žun pa sta izdala priročnik Igral sem na orglice.

Koncerti že popoldne

Na letošnjih, jubilejnih popoldanskih koncertih, ki bodo v dvorani STIK v Trebnjem, na Mirni v domu Partizan, v Gostilni Javornik na Rakovniku in v gostilni Marjana v Krmelju ob 14. uri, bo nastopilo 30 skupin in solistov iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, skupaj blizu 100 orgličarjev, večerni koncert v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog pa bo poleg obeh gostov iz Bruslja soolikovalo 14 skupin. Festival bo zaključila skupna pesem Tam dol na ravnem polju. »Veselim se, da se jih je toliko javilo, veliko bo tudi mladih skupin. Orglice se kar lepo prijemljejo nazaj, ne sicer v pastirske loge, ker nimamo več pastirjev, ampak se pa že dogaja, da kdo potegne v gostilni iz žepa orglice in zaigra,« dodaja idejni oče festivala Stane Peček.

Celodnevno druženje orgličarjev organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje, s pomočjo občin Trebnje in Mokronog-Trebelno ter številnih prijateljev glasbe.

L. M., foto: Gorazd Laznik

Zvočni zapisi Izjva Staneta Pečka Izjva Staneta Pečka

Galerija