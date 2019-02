Boljša varnost v Maharovcu, ob državni cesti Šentjernej - Drama…

Križišče v Maharovcu bo drugače urejeno.

Šentjernej - Med pomembnejšimi naložbami šentjernejske občine v letošnjem letu direktor občinske uprave Samo Hudoklin omenja plinifikacijo občine, pri čemer so se povezali s škocjansko občino. S skupnim koncesionarjem, to je podjetje Petrol d.d. Ljubljana, so že lanskega junija podpisali pogodbo, z izgradnjo plinovodnega omrežja pa bodo občanom in podjetjem izboljšali energetsko oskrbljenost.

Na »šentjernejski strani« bo istočasno potekala izgradnja novega vodovoda v okviru regijskega projekta Hidravlična izboljšava (HI) vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, in sicer na trasi Šentjernej - Dobrava - gre za enega od treh dodatno odobrenih krakov v okviru projekta.

Samo Hudoklin

Ob prenovi in širitvi državne ceste Šentjernej - Drama, ki je seveda v domeni Direkcije RS za infrastrukturo, pa želi šentjernejska občina poskrbeti tudi za boljšo prometno varnost vaščanov vasi Drama, Roje in Mihovica. Občina bo skozi Dramo in Roje uredila pločnike in avtobusna postajališča ter javno razsvetljavo. Hudoklin pove, da je bil projekt recenziran, vmes je bila dana še pobuda, da se prestavi meja naselja Drama za en zaselek v smeri proti Šentjerneju. »Želimo, da dela izgradnje vodovoda in plinifikacije potekajo istočasno z obnovo ceste in ostalo infrastrukturo, kar je najbolj smiselno in racionalno,« meni Hudoklin.

Križišče v Maharovcu

Cesta skozi Dolenji Maharovec je dotrajana.

Občani pa že komaj čakajo tudi na spremembe v križišču v Gorenjem Maharovcu, ki bo tudi prišlo na vrsto letos. Gre za križišče pri gostilni Pri Slavcu, ob zelo prometni državni cesti, kjer večina vozi veliko hitreje, kot je omejitev (90 km/h). Vaščani bližnjih vasi na občino že leta pišejo dopise, da tam potrebujejo avtobusno postajališče. Strah jih je za otroke, ki tam vstopajo in izstopajo iz šolskega avtobusa, izgovorov, da gre za državno cesto, imajo dovolj.

Zadeva je bolj komplicirana, ker gre za križanje državne in občinske ceste. Idejni projekt za ureditev križišča je bil narejen že pred leti, projekt za izvedbo v letu 2018 pa recenziran in uvrščen v načrt razvojnih programov kot obnova ceste Novo mesto - Šentjernej.

Križišče v Dolenjem Maharovcu med lokalno in regionalno cesto bo letos preurejeno in veliko bolj varno, kot je sedaj. (Foto: L. M.)

Besedilo in foto: L. Markelj