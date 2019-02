Prvi pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta

23.2.2019 | 12:50

Ob lanski 75-letnici Grozdetove smrti na Mirni, ko je slovesnosti prisostvoval nadškof Uran. (Foto: Jože Potrpin)

Mirna - Na današnji dan mineva 76 let od najdenja trupla blaženega mučenca Alojzija Grozdeta v dolini Vejeršce pod gradom na Mirni. Mučeniško smrt je zaradi nasprotovanja veri pretrpel 1. januarja 1943 na Mirni na Dolenjskem. V čast blaženemu bo ob 18. uri v farni cerkvi na Mirni sv. maša. Sledile bodo litanije bl. Alojzija in blagoslov z mučenčevimi relikvijami ter počastitev le teh.

Kot je zapisal mirnski župnik Robert Hladnik, velja vabilo, da čez dan obiščete kraj Grozdetove mučeniške smrti in najdenja. V molitvi pa se spomnite tudi tistih otrok, ki so ga našli in vseh, ki so truplo odpeljali do Šentruperta in ga tam pokopali.

V nedeljo novomeška škofija vabi na prvi pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta in mučencev Mirnske doline. Pričel se bo po maši ob 10.30 pod župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krstnika na Mirni.

Alojzij Grozde

Pot bo pohodnike vodila čez tri spominske postaje, pomembne za razumevanje hudega medvojnega trpljenja in mučeniških smrti nekaterih junaških osebnosti, ki so se, tako ali drugače, zoperstavili revolucionarnemu terorju na območju Mirnske doline v letih 1942-43. Prva postaja bo križ v dolini Vejeršce pri Mirni, prizorišče mučeniške smrti blaženega Alojzija Grozdeta, naslednja bo cerkev Sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori, kjer vstajenja čakajo župnik Franc Nahtigal, kaplan Franc Cvar in bogoslovec Janez Hočevar, nazadnje pa se bodo pohodniki na pokopališču v Šentrupertu spomnili še pobitih desetih članov Mavsarjeve družine. Kot pravijo organizatorji, je pot dolga okrog 13 kilometrov, sicer pa ni zahtevna in pretežno poteka po asfaltu. Prične in konča se na Mirni, skupaj bo trajala do štiri ure.

L. Markelj