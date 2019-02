V bližini bloka nastala velika luknja

23.2.2019 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 11.04 je prišlo v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu do udora zemlje. V bližini stanovanjskega bloka je nastala luknja s premerom enega metra ter globine en meter. Gasilca GRC Novo mesto sta območje zavarovala s trakom in luknjo pokrila z lesenimi plohi. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec Komunale Novo mesto. Obveščen je bil upravitelj večstanovanjskega objekta.

Travniški požar

Danes popoldne ob 17.17 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu prišlo do travniškega požara. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

Gorela trava

Danes popoldne ob 14.52 je v Nemški vasi v občini Ribnica gorela trava. Gasilci PGD Nemška vas so požar pogasili.

Zagorela trava in podrast

Sinoči ob 19. uri je pri Rudniškem jezeru v naselju Trata v občini Kočevje zagorela trava in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

