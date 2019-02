FOTO: Zagorela hiša, požar uničil pritličje in mansardo

24.2.2019 | 07:30

Požar na Vinjem Vrhu (Foto: PGD Brežice-mesto)

Sinoči ob 20.32 je v naselju Vinji Vrh na območju občine Brežice gorel stanovanjski objekt, poročaj brežiški center za obveščanje. Gasilci PGD Pirošica, Cerklje ob Krki, Krška vas, Skopice, Sobenja vas in Brežice so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali prostore in jih prezračili, preprečili širitev požara v naravo ter odstranili osebna vozila, parkirana ob objektu. Pritličje in mansarda objekta 7x 10 metrov sta uničena, kletni prostori pa poškodovani. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Pirošica.

Brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Krško Hladilnica, MFE Evrosad in Inkubator Vrbina med 7.30 in 10. uro. Za področje nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Brežice šola med 12. in 13 uro ter Brežice bolnica med 13.15 in 15.30 uro.

J. A.