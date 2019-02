Še dva koraka do finala

24.2.2019 | 08:00

Krkaši so včeraj pometli s konkurenco. Ilustrativna fotografija. (Foto: R. N. arrhiv DL)

Velenje, Novo mesto - Petnajsti krog je Namiznoteniškemu klubu (NTK) Krka v Velenju prinesel štirinajsto zanesljivo zmago. Krkaši so k Savinji odšli brez Tilna Cvetka, ki ga je odlično zamenjal Neven Karković. Novomeščani so se sicer nadejali lahke zmage, a so se navzlic temu morali potruditi, saj so dve tekmi dobili dokaj tesno, čeravno je res, da je Karkovič v dveh odločilnih nizih pri rezultatu 2:2 zadnjega obakrat dobil gladko, na 3 in na 4, in mlajšim igralcem pokazal, kako se igra v odločilnih trenutkih: zbrano, z glavo!

Nekaj smole je v Velenju imel Novak, ki je v predzadnji partiji po vodstvu 0 : 2 v nizih zadnja dva odločilna niza izgubil tesno, na razliko in domačini so si na ta način tekmo podaljšali.

NTK Savinja - NTK Krka 2:5

9. marca, torej v 16. krogu 1. slovenske lige, prihaja v Drgančeve trenutno zadnje uvrščena ekipa iz Murske Sobote, ki letos še ni okusila zmage in krkašem ne bi smela povzročiti preglavic. Do konca lige sta nato še dve tekmi: v gosteh igrajo krkaši z drugo ekipo Mengša, 30. marca pa odločilno tekmo v Drgančevju proti tretjeuvrščeni ekipi ŽNTK Maribor, po kateri jih čaka v primeru nove zmage samo še finale, v katerem bodo igrali s četrto uvrščeno ekipo, in si na ta način pripravili odlično izhodišče za osvojitev šestega zaporednega naslova državnih prvakov.

Rezultati: Rosc – Lupulescu 0:3, P. Rosc – Novak 3:2, Slatinšek – Karkovič 2:3, P. Rosc – Lupulescu 0:3, O. Rosc - Karković 0:3, Slatinšek – Novak 3:2, P. Rosc – Kakrković 2:3.

Janez Pezelj