Ribnica premagala Trimo, danes obračun med Dobovo in Krko

24.2.2019 | 08:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Sobotni program 19. kola lige NLB je minil brez presenečenj, še najbolj zanimivo je bilo v Ribnici, kjer je domača ekipa kljub bledi predstavi z 29:26 premagala Trimo Trebnje in se vodilnemu Celju približala na 3 točke. Ostale tekme so se končale z vsaj 8 goli razlike v prid domače ekipe.

Ribničani v obračunu proti Trebanjcem niso posebej blesteli, a osnovni cilj so v celoti izpolnili in v svojem rokometnem hramu z rutinsko predstavo osvojili obe točki. Vodilnim Celjanom so se znova približali na tri točke, Trebanjci pa so trdno na sredini prvenstvene lestvice, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Rokometaši iz dežele suhe robe so od prve do zadnje minute imeli vajeti igre v svojih rokah, najbolj zrelo predstavo pa so prikazali v najbolj prelomnih trenutkih dvoboja. V končnici prvega polčasa so v zadnjih štirih minutah naredili delni izid 3:0 in na odmor odšli prednostjo štirih golov (17:13), v končnici dvoboja pa so med 54. in 57. minuto ponovili vajo in vodstvo 26:24 oplemenitili na 29:24 ter razrešili vse dvome o zmagi.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Gašper Horvat s šestimi, v gostujoči pa Tobias Cvetko z osmimi zadetki.

LIGA NLB, 19. KOLO

Sreda, 20. februar 2019:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO : SVIŠ IVANČNA GORICA 40:30 (21:16)

Matevž Tekavčič, igralec SVIŠ Ivančne Gorice:

"V krču smo začeli današnje srečanje, nato pa se skozi čas le sprostili ter s hitro in kombinatorno igro nekajkrat znižali zaostanek. Na koncu pa so seveda izkušnje Celjanov prinesle zanesljivo ter zasluženo zmago, nas pa na naslednjih tekmah čaka boj za prepotrebne točke v boju za obstanek."

Sobota, 23. februar 2019:

GORENJE VELENJE : URBANSCAPE LOKA 32:23 (17:14)

Verdinek 7, Miklavčič 6; Bogdanič-Jenko, Jamnik 4.

KOPER 2013 : JERUZALEM ORMOŽ 27:19 (16:8)

Krečič 6, Sokolič 4; Hebar 6, Čudič 4.

MARIBOR BRANIK : DOL TKI HRASTNIK 31:15 (14:7)

Celminš, Marušič, Jerenec, Štumpfl, Žabič 4; Grušovnik 3, Brilej, Koprivc, Pintar, Zore 2.

RIKO RIBNICA : TRIMO TREBNJE 29:26 (17:13)

Gašper Horvat, igralec Rika Ribnice:

"Generalno gledano, sem s tekmo zelo zadovoljen. Vedeli smo, da tekma ne bo tako enostavna, kot je bila v Trebnjem, kjer smo jeseni zmagali za 12 golov. Vedeli smo, da se bodo temeljito pripravili na nas, vendar pa smo mi doma še neporaženi in v slačilnici smo se dogovorili, da tudi ta par točk ostane doma. Rad bi dodal, da smo zadnjih 10 minut igrali brez Davida Kovačiča, ki se je poškodoval in da to zmago posvečamo njemu ter upamo, da ne bo nič hujšega."

Marko Kotar, igralec Trima Trebnje:

"Tekmo smo začeli v rahlem krču, v napadu smo sicer zadevali ampak v obrambi nismo igrali dovolj čvrsto in prejemali lahke zadetke."

Nedelja, 24. februar 2019, ob 18:15:

DOBOVA : KRKA

LESTVICA

1RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 19170262251310934

2RD RIKO RIBNICA 1914325614936831

3RK GORENJE VELENJE 1913245484806828

4RK MARIBOR BRANIK 1910365114941723

5RD KOPER 2013 199375064852121

6RD URBANSCAPE LOKA 191009521523-220

7RK TRIMO TREBNJE 19748499507-818

8MRK KRKA 188195185051317

9MRD DOBOVA 186012491551-6012

10RK JERUZALEM ORMOŽ 195113479527-4811

11RK DOL TKI HRASTNIK 193115454548-947

12RK SVIŠ IVANČNA GORICA 192017501585-844

J. A.