Odbojkarji Krke osvojili tri pomembne točke

24.2.2019 | 08:25

Foto: Moški odbojkarski klub Krka

V 17. krogu 1. DOL za moške sta se v novomeški športni dvorani Marof pomerila Krka in gosti iz Šoštanja. Zmage s 3:1 (-19, 21, 22, 22) so se razveselili domači odbojkarji, ki so na krilih razpoloženega Kumra (22 točk) osvojili tri pomembne točke. Pri gostih je bil najbolj razpoložen Robida s 15. točkami, poroča novomeški klub.

1.DOL za moške, 17. krog

Krka – Šoštanj Topolšica

3:1 (-19, 21, 22, 22)

Športna dvorana Marof, 23. februar 2019. Sodnika: Miklošič Sanja, Seifried Marko, gledalcev: 150.

Krka: Hafner 1, Ožbalt (L), Erpič 8, Vrhovšek, Kosmina 7, Kafol, Koncilja 10, Pucelj, Kumer 22, Lindič, Ogulin (L), Renko, Turk 14, Dimič. Trener: Tomislav Mišin

Šoštanj Topolšica: Javornik 13, Robida 15, Plankelj (L), Port 1, Boženk 13, Planinc 8, Pavič 3, Mejal 1, Šoštarič, Menih (L), Uršič 4, Koren. Trener: Rade Dačovič

Domačini so skromno odprli prvi niz. Natančni servisi gostov so jim povzročali nemalo preglavic, gostom pa je na roke šla tudi dobra igra v bloku. Krkaši so storili preveč lastnih napak, da bi resneje ogrozili zbrano igro gostov. Boženk je z udarcem iz druge linije poskrbel za vodstvo gostov z 21:17, v nadaljevanju pa so njegovi soigralci poskrbeli še za dva uspešna bloka in prepričljivo slavje v prvem nizu.

V drugem nizu so pobudo prevzeli domači. Stabilizirali so sprejem in stekla je igra v napadu. Trener gostov je pri zaostanku s 7:4 že vzel prvi odmor, njegovi varovanci pa so zatem zaigrali nekoliko bolje in priključek ujeli na 15. točki. Sledile so štiri zaporedne točke domačih. Gosti se niso predali. Domači trener Mišin je pri 20:18 reagiral s polminutnim odmorom. Robida je uspešno napadal za 22:19, a na veselje domačih navijačev so sledili trenutki domačih. Kumer je z atraktivnim blokom ujel Planinca, prednost štirih točk pa je bila dovolj za osvojitev drugega niza. Domači so po napaki gostov izkoristili tretjo zaključno žogo.

Tretji niz je bil prava poslastica za gledalce. Nobena izmed ekip ni popuščala, točke pa sta ekipi dobivali ena za drugo, tako da si nihče ni uspel priigrati večje prednosti. V končnici so več zbranosti prikazali domači. Kosmina je poskrbel za uspešen napad, Erpič pa je v naslednji točki ubranil napad Šoštanja za 22:19. Gostujoči trener je poskusil z menjavo podajalca. Gosti so se nato z uspešnim blokom približali na 23:22, a Krkaši preobrata niso dopustili. Po dolgi in lepi izmenjavi je niz domačinom priboril Turk.

V četrtem nizu sta bili ekipi poravnani do trinajste točke. Domači so nato uspeli pobegniti na serijo servisov Erpiča, po bloku Koncilje je kazalo 17:13 v prid domačih. S tremi zaporednimi točkami so gosti vrnili v igro, njihovo serijo pa je z uspešnim napadom presekal razpoloženi Kumer. Tudi v zaključku je za nekaj lepih akcij poskrbel prav domači korektor, z 22. točkami najboljši igralec srečanja. Na drugi strani sta Šostanj v igri držala Planinc in Robida. Slednji je zaostanek zmanjšal na 23:21. Meč žogo je z močnim udarcem po paraleli domačim priigral Turk. Krkaši so se nato ujeli v mrežo, v naslednji točki pa so tekmo končali kar Šoštanjčami sami in sicer s servisom v avt.

David Kumer, Krka: “V prvem setu nam servis ni šel. Nato smo ga popravili, posledično se je gostom napad poslabšal, nam je šlo vse bolje in na koncu se je vse obrnilo nam v prid.“

Jan Planinc, Šoštanj Topolšica: “Mislim, da so odbojkarji Krke tekmo začeli malo v krču, kar je nam olajšalo delo. Potem so se sprostili in pričeli igrati boljše, mi pa se nismo znali na to prilagoditi. Čez celotno srečanje so se dvigali, naša igra je padala in to je prevesilo tehtnico.“

J. A.